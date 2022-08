Milik alla Juve ma rispunta Depay: tifosi spiazzati

La Juventus ha ufficializzato l’arrivo dal Marsiglia dell’ex Napoli Arek Milik, nuovo centravanti alla corte di Allegri. Il polacco l’ha spuntata su Depay: la reazione social

Colpo in attacco per la Juventus, che dopo una lunga telenovela ha optato per Arkadiusz Milik, centravanti polacco classe 1994 per il ruolo di vice Vlahovic. Un calciatore l’ex Napoli che per stessa ammissione di Massimiliano Allegri oggi in conferenza stampa potrebbe anche giocare insieme al serbo: “Su Milik sono molto contento, ha numeri impressionanti, potenzia l’attacco. Potrebbe giocare anche con Vlahovic. Aspettiamo il nulla osta a livello burocratico, che spero arrivi nel pomeriggio così domani sarà a disposizione”.

Un punto esclamativo quello messo su Milik che pone quindi fine ad una delle telenovelas più lunghe di questa fase finale di calciomercato, ovvero quella dedicata al nuovo bomber juventino. Il polacco alla fine l’ha spuntata su Depay, che soprattutto in termini di ingaggio aveva costi ben differenti e non pochi ostacoli.

Juventus, arriva Milik al posto di Depay: la reazione sui social dell’attaccante olandese

Sfumata l’ipotesi Juventus il futuro di Depay si fa più nebuloso e ancora tutto da risolvere. L’attaccante olandese, in scadenza a giugno del prossimo anno, resta quindi sempre in uscita dal Barcellona che ha puntato forte su altri calciatori. A conti fatti non va esclusa alcuna soluzione in un senso o nell’altro, con anche l’eventuale permanenza in rosa qualora non venisse trovata una chance altrove.

Intanto Milik si è dimostrato felice e sorridente sui social a suon di foto e video. Lo stesso bomber polacco ha postato una foto con la nuova maglia su Instagram, pronto per la sua nuova avventura. Nulla di strano se non fosse che tra i Like della stessa fotografia spunta anche quello dello stesso Memphis Depay che sembra trasudare tanta ironia. Una nota di colore dai social che ha spiazzato anche i tifosi.

Ecco gli screenshot su Instagram del like di Depay al post di Milik alla Juve: