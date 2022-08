DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative del 25 agosto

Calciomercato, tutte le notizie più importanti di oggi 25 agosto: si entra negli ultimi sette giorni di trattative

Alla vigilia della terza giornata di campionato, il calciomercato è entrato già nella sua fase caldissima. La Juve sta chiudendo per Milik e cercherà di farlo a breve anche per Paredes, il Milan tratta il centrocampista e sfoglia la margherita, l’Inter aspetta per capire la pista più conveniente in difesa. Intanto la Roma ha praticamente preso Belotti e punta a farlo arrivare in queste ore, la Lazio pensa all’ultimo colpo sulla corsia mancina. Tutte le trattative calde di oggi.

Calciomercato.it vi aggiorna in diretta con tutte le ultime novità.

LIVE

9.15 – Strada in discesa per il passaggio di Milik alla Juventus. In giornata nuovi contatti per trovare l’intesa definitiva, con l’attaccante polacco che potrebbe arrivare in Italia entro 48 ore.

9.00 – Secondo ‘L’Equipe’, il Lione ha rifiutato quasi 50 milioni dal West Ham per Paquetà.

8.44 – Intanto a Istanbul, dove oggi si svolgeranno i sorteggi di Champions, è arrivato Dele Alli. Il trequartista inglese è stato accolto alla grande dai tifosi del Besiktas: oggi le visite mediche.

8.28 – In Francia non mollano la pista Skriniar-PSG: per L’Equipe, dopo l’ennesima offerta rifiutata, Al Khelaifi ha ‘minacciato’ l’Inter di prendere lo slovacco a zero il prossimo anno. E l’Inter ha risposto stizza, chiudendo i contatti.