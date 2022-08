Juventus pigliatutto: scelto anche il terzino sinistro last minute

La Juventus si lancia nell’ultima settimana di mercato determinata a colmare le sue lacune: ecco quale sarà il colpo last minute dei bianconeri

La Juventus si prepara ad accogliere il quinto acquisto del suo calciomercato. Dopo Pogba, Di Maria, Bremer e Kostic, arriva Arkadiusz Milik. L’ex giocatore del Napoli conclude la sua parentesi dell’ultimo anno e mezzo al Marsiglia e ha raggiunto Torino per le visite mediche, prima di firmare il contratto con i bianconeri.

Sarà il polacco dunque a completare il reparto offensivo e a fare da vice Vlahovic. Ma per Allegri, c’è ancora l’attesa in corso per altri rinforzi, che servono come il pane. Gli infortuni hanno complicato la situazione, il livello della rosa non è ancora quello che il livornese vorrebbe. Juventus che nei prossimi giorni cercherà di concretizzare l’assalto a Paredes. E’ l’argentino il regista che serve per il centrocampo, per provare a dare ordine alla manovra bianconera. La gara con la Sampdoria ha chiarito tutte le difficoltà della linea mediana e serve un organizzatore di gioco di esperienza e qualità. Ma l’ex centrocampista della Roma, almeno nei pensieri di Allegri, potrebbe non restare l’ultimo acquisto. Ci si guarda attorno infatti per un ultimissimo colpo.

Calciomercato Juventus, non solo il bomber e il centrocampista: serve anche un terzino sinistro

In particolare, si guarda alla fascia sinistra difensiva, dove si cerca una ulteriore alternativa ad Alex Sandro e a De Sciglio. Magari, anche per utilizzare quest’ultimo a destra e ‘alzare’ il raggio d’azione di Juan Cuadrado quando necessario. Nel consueto sondaggio di Calciomercato.it su Twitter, quest’oggi, nella rosa di nomi proposti ha prevalso Renan Lodi, brasiliano dell’Atletico Madrid, con il 41,4% dei voti. Il giocatore dei ‘Colchoneros’ stacca abbastanza nettamente tutte le altre opzioni. Per Reguilon del Tottenham, il 31,3% delle preferenze. Molte meno, quelle raccolte da Gayà, mancino del Valencia (18%), e da Bernat, in uscita dal Psg (9,4%). Una preferenza chiara, dunque, per il nuovo padrone della fascia sinistra juventina. Vedremo se in questa ultima settimana di mercato la società riuscirà ad accontentare tutte le richieste di Max Allegri.