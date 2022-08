Juve surclassata, hanno scelto il colpo scudetto

Nel sondaggio odierno proposto da Calciomercato.it agli utenti abbiamo analizzato la campagna acquisti delle big con il colpo finale per lo scudetto

Il campionato di Serie A è già iniziato alla grande mentre mancano ancora una manciata di giorni alla conclusione della sessione estiva di calciomercato che ha ancora molto da dire in questo finale. Tra Italia ed estero i movimenti non mancheranno, con in particolare alcune big pronte a chiudere le ultime trattative utili a puntellare le rose a disposizione dei vari allenatori. Dalla Juventus a caccia di attaccanti alla Roma che cerca un centrocampista e un vice Abraham, passando per il Napoli che si prepara a chiudere per Keylor Navas in porta e l’Inter che invece ricerca un ultimo difensore da regalare ad Inzaghi.

Le trattative ancora aperte non mancano e in questi ultimi giorni andrà trovata una quadra per arrivare presto ad un lieto fine. L’obiettivo è quello di arrivare quanto più pronti possibile alle prossime settimane con una stagione lunga e dispendiosa di fronte che vedrà nel mezzo anche un Mondiale inedito pronto a sparigliare le carte.

Sondaggio CM.IT | I tifosi scelgono il colpo per lo scudetto: ecco Keylor Navas

Tante dunque le porte ancora aperte ed in attesa di una risoluzione. In merito alla questione sono intervenuti i followers del profilo Twitter di Calciomercato.it, a cui è stato sottoposto proprio un sondaggio riguardante proprio gli ultimi colpi da mettere a referto in questa fase conclusiva. Ad una manciata di giorni dalla fine delle ostilità infatti abbiamo chiesto ai nostri utenti quale sarebbe il colpo più determinante per le big di Serie A.

Il colpo scudetto per il 40,6% dei votanti sarebbe Keylor Navas al Napoli che batte il 25,9% di Belotti alla Roma, e surclassa il 22,4% di Depay o Milik alla Juve. Chiude il quadro Akanji all’Inter.

Ecco l’esito del sondaggio sul nostro profilo Twitter: