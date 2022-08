Calciomercato, tutte le news e le trattative del 24 agosto

Calciomercato, tutte le notizie più importanti di oggi 24 agosto: si entra negli ultimi dieci giorni di trattative

Seconda giornata di campionato in archivio e mentre la Serie A delinea i primi equilibri di classifica, fuori dal campo c’è ancora un mercato da concludere. Ultimi dieci giorni, con trattative delicate in corso e diversi rebus da risolvere. Discorso valido per Juventus, Milan, Inter, ma non solo, con il passare delle ore si entra nei momenti più caldi della sessione.

Calciomercato.it vi aggiorna in diretta con tutte le ultime novità:

LIVE

10.07 – Cristiano Ronaldo si allontana nuovamente dal Manchester United. Come scritto dal ‘Daily Mail’, però, stavolta è il club inglese a spingere per il divorzio con il centravanti portoghese.

9.48 – In attesa di scoprire cosa accadrà per Malinovskyi, il Tottenham di Conte e Paratici sta seguendo anche la pista che porta ad Adama Traoré.

9.30 – Piovono conferme dalla Spagna: Cavani ha scelto il Valencia e presto diventerà un nuovo calciatore a disposizione di Gattuso.

9.14 – Con l’incontro di ieri con Pastorello, l’Inter ha virtualmente bloccato Acerbi. Prima di chiudere l’affare, però, vorrà fare un ultimissimo tentativo sia con Chalobah che con Akanji.

9.00 – Summit tra la dirigenza ed Allegri post Sampdoria: la Juventus non sarebbe soddisfatta, riflessioni in corso a Torino.

8.45 – Nuovi contatti Juve-PSG per Leandro Paredes: i bianconeri cercano l’incastro giusto, anche con l’ausilio di un’uscita a centrocampo, per consegnare l’argentino ad Allegri.

8.30 – Inter, adesso Skriniar vuole il rinnovo: trattativa già in essere con la dirigenza meneghina

8.15 – Milan, il rinforzo a centrocampo può essere Onana: la chiusura dell’affare arriva intorno ai 5 milioni di euro.

8.00 – La Juventus ha la fila per il prestito di Nicolò Fagioli: Sampdoria, Empoli, Monza e Cremonese pronte ad accoglierlo.