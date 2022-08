Esonero se non vince la prossima: pronto De Zerbi

Dopo le prime giornate di campionato, cominciano già a traballare le prime panchine importanti: i tecnici in agguato

Sono andate in archivio le prime due, in alcuni casi tre, giornate di campionato per i principali campionati europei. Alcune big sono già in difficoltà, faticano a ingranare e i risultati lo evidenziano già nelle primissime uscite. Il calciomercato è ancora aperto, c’è chi ancora deve trovare i colpi giusti per rinforzarsi dopo qualche cessione pesante. In Italia sta facendo fatica il Monza, che dopo due partite è fermo a zero punti con già sei gol incassati e solo uno realizzato.

Stroppa ha affrontato Torino e Napoli, due squadre comunque complicate. Ma il calendario adesso offre la possibilità di riscattarsi e cominciare a fare punti contro l’Udinese, in casa. Un’occasione da cogliere assolutamente per Stroppa, che poi dovrà andare all’Olimpico contro la Roma e rischia sempre di più. Nel resto d’Europa, ieri il Manchester United dopo due ko clamorosi è tornato a vincere proprio nel big match più sentito contro il Liverpool. Ten Hag ha tirato così un sospiro di sollievo, a differenza di Klopp che è fermo a due punti, ma non può essere considerato a rischio.

Il Siviglia già pensa al dopo-Lopetegui: ipotesi De Zerbi

Non solo, in Spagna c’è il Siviglia che nelle prime due ha collezionato una sconfitta e un pareggio rispettivamente contro Osasuna e Valladolid. Non proprio due big della Liga. E in Spagna hanno già messo Julen Lopetegui sulla graticola, dopo due risultati brutti e prestazioni non migliori. Come scrive ‘todofichajes.com’, la dirigenza avrebbe già cominciato a dubitare dell’allenatore, che invece è spalleggiato da Monchi. La direttiva del Siviglia, però, non è soddisfatta neanche del lavoro del ds, che non è riuscito a sostituire a dovere Diego Carlos e Kounde. E Isco è un ingaggio che non ha convinto del tutto la società. A questo punto la prossima partita con l’Almeria rischia di diventare già decisiva per Lopetegui e in caso di mancata vittoria non è escluso già l’esonero. Il portale spagnolo sottolinea che la dirigenza si starebbe già guardando intorno.

Tra le ipotesi il ritorno di Sampaoli, ma anche Santiago Solari, attualmente senza squadra. Ma in Liga in queste ultime stagioni hanno dimostrato anche di guardare parecchio alla Serie A e agli allenatori italiani. Compreso il Siviglia (vedi Montella). Svincolato c’è ancora Roberto De Zerbi, tra i più apprezzati nel nostro paese, così come Thiago Motta che piaceva a tanti e di cui il PSG segue la crescita. Da non sottovalutare il sempre verde Rafa Benitez, che conosce benissimo il campionato e può far valere una certa esperienza. Affascinante anche la soluzione che porterebbe al ‘Lobo’ Bielsa, ancora ‘a spasso’ dopo la fine dell’esperienza con il Leeds.