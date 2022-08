Griezmann sbarca in Serie A: solo 20 milioni di euro

Non è ancora concluso il mercato della Juventus: possibile accelerata dopo il pareggio con la Samp. L’indiscrezione

Massimiliano Allegri vede il bicchiere mezzo pieno dopo il pareggio sul campo della Sampdoria. La sua Juve, uscita da Marassi con un deludente 0-0, è subito costretta a rincorrere in campionato.

Il tecnico, però, non fa drammi: “Innanzitutto cominciamo dalle cose positive e cioè che nelle prime due gare non abbiamo preso gol. Abbiamo diversi giocatori fuori, c’è l’inserimento dei nuovi, c’è un’ottima intensità e voglia di fare bene, siamo un filino indietro rispetto alle altre ma questo non è vergogna, va fatto un passetto per volta, stiamo crescendo di condizione e dobbiamo prepararci per la gara con la Roma”. Oggi alla Continassa ci sarà un nuovo vertice tra l’allenatore e la dirigenza per fare il punto sul mercato. Come raccontato da Calciomercato.it, la Juventus deciderà nelle prossime ore il nome del suo nuovo attaccante: c’è l’accordo per Milik ma Depay è ancora in corsa. Dalla Spagna, inoltre, rispunta un nome già accostato in diverse occasioni all’attacco dei bianconeri. Si tratta di Antoine Griezmann, che è di nuovo in bilico all’Atletico Madrid.

Calciomercato Juventus, occasione Griezmann: le ultime

I problemi fisici del francese e l’ottimo avvio di Morata hanno rimesso in discussione il futuro di Griezmann in casa Atletico Madrid, al netto delle recenti dichiarazioni del ‘Cholo’ Simeone: “Spero che Griezmann continui con noi, lo apprezzo e lo stimo. Spero che possa continuare sulla linea che aveva nella preseason e in quest’ultima partita col Getafe. Lavora sempre per la squadra e mette il massimo impegno nel lavoro collettivo e non ho dubbi che uscirà da questa situazione. Antoine è uno dei migliori giocatori del mondo e gli serve solo fiducia per tornare a fare gol. La troveremo”.

Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, però, le big europee sono già alla finestra e sullo sfondo ci sarebbe anche la Juventus, oltre a Borussia Dortmund, Bayern Monaco e Chelsea. Come riferito dal portale, il club bianconero sarebbe comunque disposto a spendere non più di 20 milioni di euro per il nuovo attaccante in queste ultime battute di mercato.