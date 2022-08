Vlahovic non la vede mai: la Sampdoria ferma la Juventus

La Juventus si ferma a Genova: la squadra di Massimiliano Allegri è stata fermata sul pari dalla Sampdoria di Giampaolo

Va in archivio la seconda giornata di Serie A, con la sfida del Marassi tra Sampdoria e Juventus. I bianconeri di Massimiliano Allegri non riescono a restare a punteggio pieno, non andando oltre il pareggio contro i blucerchiati.

Finisce a reti bianche a Genova, con la squadra di Marco Giampaolo che ha deciso di giocarsela a viso aperto. Sono proprio i padroni di casa a far meglio nel corso del primo tempo e a sfiorare la rete del vantaggio con Leris, dopo uno errore grave di Bremer. L’esterno di destra non sfrutta in pieno un ottimo assist di Sabiri, vero faro della Sampdoria. E’ bravissimo Perin a deviare, mandando il pallone sulla traversa.

Arriva la risposta con Cuadrado, che sfrutta uno svarione di Augello, ma la Juventus è in difficoltà e lo testimonia un dato per il quale non servono commenti. Nel corso del primo tempo Dusan Vlahovic ha toccato, infatti, solamente tre palloni.

Meglio nella ripresa tutta la squadra di Allegri, che alza i ritmi, anche grazie ad alcuni cambi. Entra bene in partita Miretti e dai suoi piedi nasce l’azione del gol di Rabiot, servito da Vlahovic. Rete poi annullata per fuorigioco dell’attaccante serbo.

La Sampdoria, anche nel secondo tempo, non rinuncia ad attaccare e nel finale con l’asse Verre-Quagliarella, a due minuti dal termine, sfiora il goal della vittoria ma la palla termine fuori di poco. Ma le emozioni arrivano soprattutto nel finale: anche la Juventus va vicinissima alla vittoria con Kostic ma Audero è attento e gli nega la gioia del primo goal in Serie A con la maglia bianconera.

Serie A, la classifica dopo Sampdoria-Juventus

Il match va così in archivio in parità. Uno 0 a 0 che di certo non fa felice Massimiliano Allegri

TABELLINO

SAMPDORIA-JUVENTUS 0-0

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Viera; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo. All.: Giampaolo.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, Bremer, Rugani, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic. All.: Allegri.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 6, Inter 6, Roma 6, Milan 4, Atalanta 4, Fiorentina 4, Lazio 4, Torino 4, Juventus 4, Sassuolo 3, Spezia 3, Bologna 1, Salernitana 1, Empoli 1, Udinese 1, Verona 1, Sampdoria 1, Cremonese 0, Lecce 0, Monza 0.