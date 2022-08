“Inguardabile e scandaloso”: il nuovo acquisto Juve fa arrabbiare tutti

Finisce nel mirino della critica. Svarione clamoroso e i tifosi della Juventus non perdonano. Ecco cosa è successo contro la Sampdoria

Un primo tempo complicato per la Juventus di Massimiliano Allegri, che ha rischiato seriamente di andare in svantaggio in più di una circostanza.

E’ la Sampdoria a fare la partita al Marassi, con uno scatenato Sabiri. E’ proprio il 25enne marocchino ad illuminare Genova, con un grande passaggio che manda in porta Leris, che colpisce la traversa, dopo un tocco decisivo di Perin.

Nell’azione errore grossolano di Bremer, che non trova il pallone, favorendo così l’attaccante dei blucerchiati. Il brasiliano non è proprio protagonista della sua migliore partita e non è certo passato inosservato.

Tanti i messaggi su Twitter, che vedono protagonista l’ex Torino: c’è chi rimpiange de Ligt, chi lo attacca. Tutti a far notare la sua prestazione negativa:

Bremer scandaloso — Nop (@smngld01) August 22, 2022

per qualcuno bremer era più forte di de ligt io ve lo giuro che ridere — 𓆉 (@succoacida) August 22, 2022

Gli errori che Bremer ha fatto in 25 minuti De Ligt non li ha fatti in tre anni.#jvtblive #SampJuve — La Salamandra Ignivora (@SalaIgnivora) August 22, 2022

#Bremer assolutamente inguardabile, povero #Vlahovic non c'è stata una palla giocabile , manca un fraseggio centrale tra centrocampisti e torre d'attacco. #SampJuve #Genova #Perin — Gianluca Odinson (@GianlucaOdinson) August 22, 2022