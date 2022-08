DIRETTA Calciomercato, tutte le news e le trattative del 22 agosto

Calciomercato, tutte le notizie più importanti di oggi 22 agosto: è un caldo lunedì di calciomercato e campo, con Roma e Juventus in campo

La seconda giornata di Serie A volgerà al termine questa sera, ma intanto si prospetta un intenso lunedì di trattative. Roma e Juventus oggi scendono in campo, a caccia di tre punti fondamentale. Intanto, è tempo di progettare le ultime mosse per Juventus, Milan, Inter, Roma, Napoli e Lazio, in modo da completare la squadra. Le trattative, di certo, non si fermano.

Calciomercato.it vi aggiorna in diretta con tutte le ultime novità.

LIVE

8.12 – La Juventus prosegue il casting per l’attaccante. Secondo ‘TuttoSport’, ora Milik è prenotato e Depay in stand-by. Occhio ad Arnautovic e il possibile scambio con Rugani.