Gattuso, super colpo in attacco: lo volevano anche in A

Nonostante i problemi finanziari, il Valencia è riuscito a chiudere un grande colpo in attacco: Gattuso avrà il suo nuovo bomber

Sfumato Arthur a causa delle ormai note problematiche economiche, il club di Peter Lim si è comunque rimboccato le maniche alla ricerca di occasioni di mercato. In questo modo il Valencia è riuscito a trovare un attaccante di spessore internazionale da regalare a Gattuso in vista di questa Liga, che si preannuncia di certo un campionato assai tortuoso.

Il nuovo numero nove è stato a lungo conteso in Serie A ed è una vecchia conoscenza proprio del Napoli, ex squadra di ‘Ringhio’. Stiamo parlando di Edinson Cavani. L’attaccante uruguayano, secondo ‘L’Equipe’, è vicinissimo a sbarcare in Spagna, pronto ad una nuova avventura dopo il Manchester United. Arriverà da svincolato e cercherà di portare la sua esperienza in campo e fuori per dare equilibrio ad una situazione tutt’altro che idilliaca date le continue voci che attanagliano il club.

Cavani raggiunge Gattuso: niente Serie A per l’ex Napoli

Non c’è quindi un ritorno in Serie A per Edinson Cavani. Dopo gli interessamenti del Monza, della Salernitana e anche della Juventus, rivale storica del ‘suo’ Napoli, il Matador ha optato per la soluzione estera, così da non creare malumori con i suoi vecchi tifosi.

Alla veneranda età di 35 anni il bomber è pronto a questa nuova stimolante occasione che gli permette di rimanere ‘nel calcio che conta’. Ancora lontane le pensioni di lusso tra Stati Uniti ed Emirati, così come l’eventuale ritorno in patria. Cavani vuole dire la sua ancora in Europa. Vedremo come si comporterà al fianco di Gattuso in questa stagione.