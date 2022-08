Clamoroso ritorno alla Juventus: costretti a mandarlo via

Il calciomercato sta per volgere alle battute finali, ma la rosa della Juventus di Massimiliano Allegri non è ancora al completo

Sarà ancora grande protagonista sul mercato la Juventus di Allegri negli ultimi giorni di mercato. In casa bianconera l’obiettivo è quello di riuscire a chiudere almeno due acquisti da qui al termine della finestra estiva: un centrocampista capace di saper giocare davanti alla difesa ed un vice Vlahovic in attacco.

Come vi abbiamo raccontato nelle ultime ore, per il reparto avanzato sono aumentate a dismisura le quotazioni di Arek Milik. La Juventus ha già raggiunto un accordo sia con il Marsiglia che con lo stesso calciatore per un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato per la prossima stagione. L’ex centravanti del Napoli potrebbe superare addirittura Memphis Depay, dopo le elevate richieste avanzate dall’entourage dell’olandese per l’ingaggio al club bianconero.

Sul fronte dei centrocampisti, invece, continua a tenere banco l’intrigo Paredes. Il centrocampista argentino è in cima alla lista dei desideri di Massimiliano Allegri, sia per la capacità di saper interpretare compiti da regista davanti alla difesa, ma anche per l’enorme duttilità del ragazzo a ricoprire più ruoli in diversi sistemi di gioco. Una caratteristica che lo accomuna ad una vecchia conoscenza bianconera, vale a dire a Miralem Pjanic.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna spunta di nuovo Pjanic

Non è la prima volta che si parla di un possibile ritorno di Pjanic alla Juventus in questa sessione di mercato. Secondo ‘todofichajes.com’, il Barcellona potrebbe essere costretto a sacrificare il centrocampista bosniaco nonostante l’apprezzamento di Xavi nei suoi confronti. Per ridurre la massa salariale del club blaugrana, l’ex Juve potrebbe salutare a titolo definitivo.

Oltre al Nizza, in Spagna sostengono che la Juventus stia pensando di favorire un ritorno di Pjanic a Torino. Per caratteristiche il bosniaco potrebbe effettivamente giocare sia davanti alla difesa che da mezzala in un centrocampo a tre. Per Allegri, che lo ha già allenato in passato, non sarebbe un problema riaccoglierlo in squadra. Anzi, la conoscenza dei suoi schemi da parte del calciatore del Barcellona potrebbe accelerare il processo di crescita della squadra.