Allegri spiazza tutti: convocazione a sorpresa

La Juventus di Massimiliano Allegri ha reso noti i convocati in vista della sfida di Genova contro la Sampdoria di Giampaolo: andiamo a scoprire chi partirà

La Juventus di Massimiliano Allegri si prepara alla seconda giornata di campionato contro la Sampdoria a Genova e lo farà con un’emergenza in difesa, ma con una “sorpresa nei convocati. Nonostante il problema fisico infatti, Leonardo Bonucci prenderà parte alla spedizione del tecnico livornese al Ferraris.

La Vecchia Signora, nella prima uscita stagionale, ha superato abbastanza agilmente il Sassuolo di Alessio Dionisi con un rotondo tre a zero firmato dalla rete dell’esordiente Angel Di Maria, che sarà assente nel match del Ferraris per un problema muscolare, e dalla doppietta di Dusan Vlahovic, centravanti serbo pronto a mettersi di nuovo la Juventus sulle spalle in questa stagione.

IL COMUNICATO DELLA JUVENTUS E LA LISTA DEI CONVOCATI

Poche ore, ormai, separano la Juventus dalla prima trasferta di questa nuova stagione. Domani sera, a Marassi, i bianconeri faranno visita alla Sampdoria. Di seguito la lista dei convocati di Mister Massimiliano Allegri.