La Juve e il colpo Depay: annuncio UFFICIALE in conferenza

Memphis Depay si avvicina sempre di più alla Juventus. I bianconeri puntano a prenderlo quasi a costo zero, dopo la risoluzione del contratto col Barcellona

Memphis Depay è sempre più vicino alla Juventus. Come scritto stamane da Calciomercato.it, “Xavi ha dato il suo ok alla cessione” di Aubameyang e dell’olandese, “una necessità dovuta al fatto che con solo uno degli addii non sarebbe stato ancora possibile iscrivere Kounde. (…) La Juventus, dunque, arrivati a questo punto, dovrà solo definire la cifra da versare al Barça per liberare Depay“.

Domani, però, sia Depay che Aubameyang (in trattativa col Chelsea) potrebbero giocare la sfida con la Real Sociedad valevole per la seconda giornata di Liga: “Chi sarà il sesto attaccante? Al momento non è partito nessuno – ha spiegato proprio Xavi in conferenza – Domani potremo usare sia Depay che e Aubameyang. Se arriverà un’offerta per uno dei due valuteremo cosa fare. La priorità, oggi, è iscrivere Kounde“.