L’agente è a Milano, la Juve sa già tutto

La Juventus continua a trattare Memphis Depay. L’attaccante olandese nel mirino dei bianconeri che però si guardano anche intorno

Non è ancora arrivata l’intesa definitiva tra la Juventus e l’entourage di Depay: il club bianconero sonda anche altre piste per rinforzare il reparto offensivo a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri, anche se il prescelto resta l’attaccante olandese.

In queste ore Sebastien Ledure, rappresentante dell’ex United, come riportato da Sky Sport è stato avvistato a Milano dove sta seguendo la partita tra Inter e Spezia allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ perché coinvolto nella trattativa che ha riportato in nerazzurro il centravanti belga Romelu Lukaku

L’entourage del giocatore continua a dialogare con i dirigenti del Barcellona e l’accordo sulla risoluzione del contratto è davvero ad un passo, ma in questo contesto prosegue anche la trattativa con la Juventus che cerca l’accordo per portare l’ex Lione alla corte di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, cercasi accordo per Depay

L’entourage del giocatore ha formulato la propria proposta ed attende l’eventuale ok del club bianconero alle richieste del giocatore. È la Juventus, dunque, a dover fornire una risposta nelle prossime ore. I dirigenti bianconeri, però, continuano a guardarsi intorno ed è tornare a sondare il terreno per altri profili offensivi come Milik ed Arnautovic.

Tornando a Depay, le richieste di ingaggio da parte dei procuratori restano alte. Sarà necessario trovare un accordo sotto quest’aspetto. Una volta raggiunta l’intesa totale con la Juve, formalizzare la risoluzione con il Barcellona sarà una conseguenza quasi automatica.

Paolo Siotto