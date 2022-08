Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 19 agosto

Dalla Gazzetta dello Sport, a Corriere dello Sport e TuttoSport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulle prime pagine di oggi, venerdì 19 agosto, dei più importanti quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Il weekend è alle porte e la Serie A si appresta a vivere la sua seconda giornata, mentre il calciomercato è ancora aperto. La ‘Gazzetta dello Sport’, però, dedica la prima pagina e il titolo principale a Gimbo Tamberi: “Oro da urlo”. Poi, spazio al mercato nerazzurro: “Skriniar l’Inter fa muro”. Gli altri titoli sulle principali squadre di Serie A sono: “Napoli, finalmente Raspadori!”; “Juve, Pogba adesso accelera: tra 10 giorni in campo”; “Milan, Pioli mira stella e record”.

Il ‘Corriere dello Sport’ ha riservato il titolo principale della sua prima pagina ai colpi di mercato del Napoli: “Anche Raspadori“. Spazio anche per la Fiorentina, che ha vinto il match di andata delle qualificazioni alla Conference League: “Nico spinge la Viola”. Il taglio alto, poi, celebra la vittoria di Tamberi: “Tamboro”; mentre il taglio basso è dedicato ai nerazzurri: “Inter, spunta Chalobah”.

La prima pagina di ‘Tuttosport’ è dedicata al nuovo centrale della ‘Vecchia Signora’: “Bremer, Juve in pugno”. Come al solito, spazio anche al club granata: “Schuurs c’è! Toro, insieme per la storia”. In prima pagina del quotidiano piemontese c’è anche un rimando alla nuova proprietà dei campioni d’Italia: “Tutto il Milan a Cardinale, Maldini gode”. Infine, anche qui spazio alle imprese di ‘Gimbo’: “Grazie Tamberi, ci fai sempre saltare di gioia”.

Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri del 19 agosto

Spazio anche alla rassegna stampa dall’estero, in particolare a quella spagnola, con Real Madrid e Barcellona protagoniste di questo finale di mercato. ‘Mundo Deportivo’ mette in prima pagina gli esuberi blaugrana: “Salidas ya”, con Depay sempre più vicino alla Juventus e Aubameyang in orbita Chelsea. Spazio anche al mercato in entrata dei catalani: “Las daves del dificil fichaje de Bernardo Silva“. E anche: “El Atletico no quiere abonar 40 millones por Griezmann“.

Il quotidiano ‘Marca’, invece, riserva la prima pagina al possibile trasferimento di Casemiro al Manchester United: “El Madrid ya asume su adios”. Il brasiliano è diventato il principale obiettivo dei ‘Red Devils’ per questa sessione di mercato. Riguardo al Barcellona, poi, titolo per il nuovo centravanti: “Robo a Lewandowski“.