Napoli, UFFICIALE: assenza per Spalletti, salta il Monza

Assenza in casa Napoli in vista del match di domenica contro il Monza, il comunicato degli azzurri sull’infortunio

Il Napoli ha iniziato la nuova stagione con il piede giusto, con una brillante e convincente vittoria all’esordio in trasferta contro il Verona. Il rotondo 5-2 del ‘Bentegodi’ ha riportato il sorriso in casa azzurra dopo un pre-campionato che aveva lasciato diversi dubbi sulla squadra di Spalletti.

Un ulteriore calcio alle polemiche è arrivato poi in questi giorni, con lo sprint improvviso sul mercato. Dopo l’ufficializzazione dell’acquisto di Simeone, il Napoli ha fatto svolgere le visite mediche a Ndombelè e a Raspadori, due acquisti piuttosto importanti e fortemente voluti, per dare qualità e nuova linfa al centrocampo e all’attacco dei partenopei. Un doppio colpo che rialza le quotazioni dopo un’estate che ha visto De Laurentiis privarsi di diverse colonne storiche della squadra, manifestando dunque la volontà di ripartire con un nuovo ciclo. Ora, si attendono conferme al debutto ufficiale davanti al proprio pubblico, al ‘Maradona’, nella sfida di domenica sera contro il Monza valida per la seconda giornata. Dare seguito alle incoraggianti indicazioni del debutto sarebbe molto importante per proseguire su un viatico positivo. Spalletti deve, tuttavia, fare i conti con uno stop che lo priverà di una alternativa nel match contro i brianzoli.

Napoli, UFFICIALE: stop per infortunio per Demme, il comunicato

Si è fermato infatti Diego Demme, che ha riportato in allenamento un infortunio che lo terrà fuori dalla gara di domenica. Di seguito, il comunicato ufficiale del Napoli sullo stop del centrocampista: “Diego Demme questa mattina ha sostenuto i controlli in seguito ad un trauma contusivo riportato ieri in allenamento. Gli esami hanno evidenziato una infrazione del cuboide del piede sinistro. Il centrocampista azzurro ha già cominciato la riabilitazione”. Dovrebbe trattarsi di un infortunio non particolarmente preoccupante, ma l’assenza nel weekend è praticamente certa. Da capire se potrà tornare a disposizione per la gara della settimana successiva contro la Fiorentina, anche se il giocatore è al centro di diversi rumours di mercato. L’ex Lipsia non è una figura centrale nel gioco di Spalletti e di fronte alla giusta offerta potrebbe partire da qui a fine mercato.