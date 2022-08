Allegri ora trema: per la Juventus spunta un altro infortunio

Sempre più emergenza per la Juventus con Allegri che ora trema all’idea di perdere un altro titolare in vista della prossima di campionato

Buona la prima per la Juventus, ma ora la squadra di Allegri è chiamata a confermarsi. L’inizio di campionato è stato positivo anche se i bianconeri hanno dovuto fare i conti con i diversi infortuni che hanno caratterizzato la prestagione.

Una serie di forfait che potrebbe arricchirsi in vista della gara contro la Sampdoria. La Juventus, infatti, potrebbe scendere in campo a Genova contro i blucerchiati senza un titolare. E’ allarme su Leonardo Bonucci alle prese con un affaticamento al flessore della coscia. Visto il problema di cui il difensore è vittima le sua condizioni saranno monitorate giorno dopo giorno in vista della sfida di lunedì. Ad ogni modo la presenza di Bonucci in Sampdoria-Juventus è in dubbio, facendo partire le ipotesi sulla formazione in caso di forfait.

Juventus, dubbio Bonucci: le mosse di Allegri

Nelle idee di Allegri ovviamente Bonucci era uno dei titolari nel match contro la Sampdoria, monday night della seconda giornata di Serie A. Il problema fisico accusato, anche se non grave, potrebbe spingere l’allenatore a optare per una scelta conservativa e non rischiarlo, anche perché dopo Genova, i bianconeri sono attesi dal primo big match contro la Roma all”Allianz Stadium’.

Ecco allora che si riscaldano Rugani e Gatti: uno dei due potrebbe prendere il posto di Bonucci al centro della difesa della Juventus. Una retroguardia con Bremer altro centrale, Danilo a destra ed Alex Sandro a sinistra. Una formazione che dovrebbe vedere il debutto di Kostic, presentato quest’oggi in conferenza stampa. Il serbo potrebbe affiancare Cuadrado e Vlahovic nel tridente, ma occhio anche alla possibilità di scendere in campo con il 4-4-2: in questo caso al fianco dell’ex Fiorentina dovrebbe giocare Kean. Lungo l’elenco degli indisponibili che, Bonucci a parte, conta Pogba, Chiesa, Di Maria e Szczesny tra i titolari, senza contare gli stop anche dei giovani Kaio Jorge e Akè.

Questa la possibile formazione della Juventus contro la Sampdoria:

Perin; Danilo, Gatti, Bremer, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, McKennie; Cuadrado, Vlahovic, Kostic. Allenatore: Allegri