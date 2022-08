Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni: seconda giornata Serie A

Consigli Fantacalcio e le probabili formazioni della seconda giornata del campionato italiano di Serie A: Inter, Milan, Juventus e tutte le altre

Il campionato è iniziato e ora non si ferma più. Dopo aver archiviato una prima giornata ricca di sorprese, si passa al secondo turno dove spicca una gara su tutte: la sfida del Gewiss Stadium fra l’Atalanta di Gasperini ed il Milan campione d’Italia di Pioli.

L’Inter sarà invece impegnata a San Siro contro lo Spezia, mentre la Juventus di Massimiliano Allegri sarà ospite della Sampdoria.

Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni della seconda giornata di Serie A

Torino-Lazio sabato ore 18:30

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Aina; Linetty, Radonjic; Sanabria.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Hot: Zaccagni punge in trasferta. Sanabria è il terminale granata

Not: Basic non ci fa impazzire

Sorpresa: Chi punta ancora su Radonjic?



Udinese-Salernitana sabato ore 18.30

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Perez; Ebosele, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Success.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Fazio, Gyomber; Candreva, Maggiore, L. Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Botheim, Bonazzoli.

Hot: Deulofeu è a caccia del primo acuto. Mazzocchi può far bene

Not: Dobbiamo ancora capire Botheim

Sorpresa: Silvestri può essere il clean sheet a sorpresa

Inter-Spezia sabato ore 20.45

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Lukaku.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Kiwior, Caldara, Nikolaou; Gyasi, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Reca; Strelec, Nzola.

Hot: Dimarco va messo! Agudelo ha i guizzi giusti per far male

Not: Non è la partita di Reca

Sorpresa: Aria di bonus dalla panca per Correa?

Sassuolo-Lecce sabato ore 20.45

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Ceide.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Baschirotto, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.

Hot: Berardi vuole riscattarsi! Bistrovic ha il piede caldo

Not: Baschirotto ha il cartellino troppo facile

Sorpresa: Ceide può essere la rivelazione del match

Napoli-Monza domenica ore 18.30

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

MONZA (3-5-2): Cragno; Marlon, Pablo Marì, Carboni; Birindelli, Valoti, Sensi, F. Ranocchia, D’Alessandro; Petagna, Caprari.

Hot: Di Lorenzo può esaltarsi. Ok Birindelli nei brianzoli

Not: Ranocchia deve ancora prendere i ritmi della A

Sorpresa: Kim è il vostro difensore per il modificatore

Empoli-Fiorentina domenica ore 18.30

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Bajrami; Cambiaghi, Destro.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Gonzalez, Jovic, Saponara.

Hot: Bajrami vuole far male. Maleh difficilmente sbaglia

Not: Stojanovic non è la vostra prima scelta

Sorpresa: Biraghi può pescare il bonus

Atalanta-Milan domenica ore 20.45

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Okoli, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Zapata, Muriel.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Rebic.

Hot: Leao può fare malissimo alla difesa nerazzurra. Occhio a Pasalic

Not: Okoli sembra un po’ indietro

Sorpresa: Brahim Diaz sta dando tutto

Bologna-Verona domenica ore 20.45

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Bonifazi, Medel, Lykogiannis; De Silvestri, Schouten, Dominguez, Cambiaso; Soriano, Barrow; Arnautovic.

VERONA (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Veloso, Tameze, Lazovic; Henry, Lasagna.

Hot: Soriano e Lazovic, centrocampo al potere!

Not: Tameze ha bisogno di un po’ di gare

Sorpresa: Lykogiannis può stupire

Roma-Cremonese lunedì ore 18.30

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Matic, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham.

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Bianchetti, Chiriches, Vasquez; Ghiglione, Ascacibar, Pickel, Sernicola; Zanimacchia; Dessers, Okereke.

Hot: Spinazzola vuole esaltare l’Olimpico. Okereke è l’uomo giusto nella Cremo

Not: Chiriches deve ancora prendere le misure

Sorpresa: Chi punta su Wijnaldum?

Sampdoria-Juventus lunedì ore 20.45

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, McKennie; Cuadrado, Vlahovic, Kostic.

Hot: Sabiri è il faro dei blucerchiati. Cuadrado la solita garanzia

Not: Bonucci può sbagliare qualcosa

Sorpresa: Kostic è pronto ad impressionare