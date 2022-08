Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 18 agosto

Dalla Gazzetta dello Sport, a Corriere dello Sport e TuttoSport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 18 agosto, dei più importanti quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Dopo settimane e mesi di solo mercato, con l’inizio della Serie A ogni trattativa si intreccia con le prestazioni di campo. E così la ‘Gazzetta dello Sport’ dedica il titolo principale in prima pagina al numero ‘9’ bianconero: “Vlahovic, Max ci penso io“, con un sottotitolo che sintetizza piuttosto bene il momento della ‘Vecchia Signora’, “Juve tra guai e l’arrivo di Depay“. Spazio anche a quella che si sta prendendo la scena nelle ultime settimane: “Raddoppio del Napoli“. Oltre a Ndombele, i partenopei stanno chiudendo anche per Raspadori. Il taglio alto, invece, è dedicato alle imprese degli atleti italiani agli Europei, con Jacobs sempre protagonista: “Corro per scrivere la storia dello Sport”.

Il ‘Corriere dello Sport’ riserva il titolone in prima pagina al club di Aurelio De Laurentiis: “ScateNapoli”. Come detto sopra, i partenopei in queste ultime settimane di mercato stanno rivoluzionando il proprio undici titolare. Il taglio alto, in questo caso, è dedicato alla Juventus: “Allegri aspetta Depay, Rabiot blocca Paredes“. Anche sul Corriere ampio spazio è dedicato agli atleti italiani: “Italia, la classe non è acqua”. Gli altri titoli, invece, sono: “L’Europa profuma di Viola” e “Ronaldo: Basta bugie!”.

In prima pagina su ‘Tuttosport’, invece, ci finisce Adrien Rabiot: “Mamma mia!”, questo il titolo con un chiaro riferimento alla mamma-agente del centrocampista francese della Juventus. Novità di mercato anche sull’altra metà della ‘Mole’: “Dovbyk, il Toro ci riprova”. Il taglio alto del quotidiano piemontese è riservato anche in questo caso agli atleti azzurri: “Generazione d’Oro”.

Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri del 18 agosto

Spazio anche alla rassegna stampa dall’estero, divisa anche in questo caso tra campo e mercato. Il quotidiano spagnolo ‘AS’ dedica la prima pagina a Federico Valverde: “Titularisimo”, l’uruguaiano sta scalando le gerarchie nel centrocampo di Carletto Ancelotti. Il mercato, poi, ci porta in casa dell’Atletico Madrid: “No a 250M€ por cuatro jugadores”. Mentre sul desiderio del Barcellona di raggiungere Bernardo Silva: “Un sueno imposible”.

Sull’Equipe, invece, la prima pagina non è dedicata al PSG ma alla rivoluzione che si sta compiendo in casa dell’Olympique Marsiglia: “L’OM change tout”. Per i parigini spazio nel taglio alto: “Le PSG active les departs”. Infine, spazio anche per il mercato del Nizza: “Nice piste Pepé et Cavani“.