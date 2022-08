Juventus, bocciatura clamorosa per Pogba: “Irriconoscibile, si sente arrivato”

Pogba nel mirino delle critiche, il centrocampista della Juventus riceve una stroncatura considerevole da un grande ex

L’inizio di stagione della Juventus sta vivendo difficoltà inattese, che si stanno trasferendo dal campo al mercato e rischiano di complicare non poco i piani della squadra di Massimiliano Allegri.

Il precampionato non è stato entusiasmante, anzi ha acceso più di qualche campanello d’allarme. Ma la vittoria all’esordio ufficiale con il Sassuolo rappresenta un buon viatico per le prime giornate di campionato. Nelle quali, però, sarà una Juventus ancora orfana di Paul Pogba, che starà fuori per diverse settimane per il problema al menisco, oltre che di Angel Di Maria, infortunato più recente per un guaio muscolare. Nell’ambiente c’è preoccupazione, e l’ansia di capire, soprattutto relativamente al francese, se la terapia conservativa darà i suoi frutti e permetterà, tra un po’ di tempo, di vederlo in campo ai livelli che gli competono e di rinverdire i fasti dei tempi che furono. Su di lui, però, un grande ex bianconero esprime non poco scetticismo.

Cannavaro ‘deluso’ da Pogba: ed elogia il Napoli

Si tratta di Fabio Cannavaro, che in una lunga intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’ affronta svariati temi legati al campionato. E su Pogba si esprime in maniera piuttosto dura: “Era un giocatore che mi entusiasmava tantissimo, ma negli ultimi anni a Manchester era irriconoscibile. Ho il sospetto che si senta arrivato, visto il suo curare in eccesso l’immagine e la capigliatura. Ragionando così, non puoi competere al top. Anche se credo che abbia voglia di rivincita”.

Cannavaro, poi, elogia le mosse sul mercato del Napoli: “Capisco i tifosi, sono partiti giocatori cui erano legati, ma il club si sta muovendo benissimo, bisogna far quadrare i conti e non è semplice. Vedo troppa amarezza e critiche eccessive in città, la squadra di Spalletti offrirà un buono spettacolo. Prendendo Ndombele e Raspadori, sulla carta, ha colmato il gap con Milan e Inter. E se arrivasse anche un portiere di esperienza internazionale come Keylor Navas…Raspadori, per ora, magari non entusiasma come un Dybala, ma in prospettiva può diventare anche più forte”.