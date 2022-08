CM.IT | Casemiro allo United, il nome che stuzzica Ancelotti

L’offerta del Manchester United per Casemiro stravolge i piani del Real Madrid: un’idea stuzzica Ancelotti

L’offerta che stravolge i piani. Il Manchester United ha avuto una partenza disastrosa ed ora sta provando a correre ai ripari.

La formazione di ten Hag ha perso le due prime partite di campionato, mostrando evidente lacune. Ecco allora che la dirigenza si è fiondata sul mercato e vuole garantire al tecnico olandese i rinforzi giusti per la rinascita.

I Red Devils hanno provato a prendere Rabiot dalla Juventus, ma la trattativa con la mamma-agente del francese si è rivelata complicata. Da Torino a Madrid, dove i dirigenti dello United hanno messo gli occhi su Casemiro. Il brasiliano è uno dei perni della squadra di Ancelotti, ma la formazione blanca ha una folta schiera di centrocampisti e, considerata l’offerta monstre proveniente dall’Inghilterra, potrebbe esserci anche il via libera. Si parla, infatti, di una proposta da oltre ottanta milioni di euro per le merengues, con un ingaggio monstre prospettato al calciatore. Numeri che possono convincere le parti a perfezionare la trattativa con il Real che dovrebbe poi capire come ovviare alla partenza del 30enne ex Porto.

Calciomercato Real Madrid, Bruno Guimaraes per il post Casemiro: i dettagli

A Madrid stanno già pensando alle eventuali mosse in caso di addio di Casemiro e tra le ipotesi c’è anche quella di Bruno Guimaraes. Le informazioni in possesso di Calciomercato.it confermano che è un nome che piace molto al Real e ad Ancelotti, ma ad oggi non c’è stato alcun contatto ufficiale. Il Newcastle lo ritiene una pedina imprescindibile e non ha nemmeno fissato un prezzo per il giocatore, anche se si può ipotizzare una valutazione da almeno 70-80 milioni.

Inoltre c’è da considerare anche la quantità e la qualità di centrocampisti a disposizione di Ancelotti. Tchouameni si è aggiunto ad un reparto che già può contare su Camavinga, Valverde, Modric, Kroos e Caballos. Riflessioni comunque in corso con Bruno Guimaraes che è uno dei nomi che piace al Real Madrid ma che è anche un obiettivo non semplice da raggiungere.