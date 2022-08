Napoli, intromissione all’ultimo momento: doppio colpo da urlo

Il Napoli è uno dei club più attivi in questa fase del calciomercato, sia sul fronte delle entrate che delle uscite. Attenzione al doppio colpo internazionale

Il Napoli aveva iniziato a rilento l’attuale sessione di calciomercato e con un gruppo forte, quello che da anni trainava i partenopei, che ha lasciato la Campania.

Le assenze di gente come Kalidou Koulibaly, Dries Mertens e Lorenzo Insigne, per forza di cose, si fanno sentire e devono essere sostituite nella maniera migliore possibile, per confermare il piazzamento in Champions League e, chissà, puntare anche un po’ più in alto. E così Aurelio De Laurentiis sta spingendo per mettere a segno colpi del livello di Giacomo Raspadori o Tanguy Ndombele. Per il primo l’affare è ormai concluso: un acquisto che Luciano Spalletti potrà far fruttare al meglio nel suo 4-2-3-1, per duttilità, talento e gol nelle gambe. Le cessioni non sono finite, in ogni caso, perché c’è un centrocampista che dirà addio molto presto. Stiamo parlando di Fabian Ruiz. La sua avventura al Napoli è stata caratterizzata da diversi alti e bassi: prestazioni di strapotere fisico e qualitativo, alternate ad altre anonime e con pochi spunti. Ora l’addio è sempre più vicino, ma forse con una sorpresa.

Napoli, Fabian Ruiz-PSG: occhio al Real Madrid

Il destino dello spagnolo pare già scritto e vede come opzione più probabile l’addio al Napoli. Quasi una certezza. Il suo contratto scadrà a giugno del 2023 e quest’agosto per lui sarà quello dei saluti all’Italia. Vi abbiamo già raccontato negli scorsi giorni come Fabian Ruiz sia ad un passo dal PSG, scrivendovi i dettagli del colpo per i campioni di Francia. Attenzione, però, anche al Real Madrid. Secondo quanto riporta il ‘Mundo Deportivo’, i campioni d’Europa, visto il forte pressing del Manchester United su Casemiro, potrebbero inserirsi per il mediano spagnolo, con cui avevano flirtato già in passato. E lui potrebbe cedere a un corteggiamento di lunga data. Non è l’unico nome sul taccuino delle Merengues, dato che ci sono anche Jude Bellingham, Bernardo Silva e Youri Tielemans. Vedremo chi la spunterà nella corsa a Fabian Ruiz, tenendo conto del fatto che il PSG stavolta si è mosso in anticipo.