CM.IT | Napoli-Raspadori ci siamo. Distanza minima: ecco quando si può chiudere

Il Napoli si avvicina a grandi falcate a Giacomo Raspadori: distanza sempre più minima, le tempistiche

Il Napoli si sta accendendo sul mercato e in poche ore può chiudere un doppio colpo che cambierebbe seriamente il volto della squadra di Spalletti e, per estensione, le sue ambizioni. Spalletti sta per ricevere due regali importanti, a centrocampo e in attacco. Il primo è Tanguy Ndombele dal Tottenham, che arriverà domani a Roma per le visite mediche.

Un colpo di caratura internazionale, che negli Spurs era ormai un corpo estraneo. È stato uno degli acquisti flop per eccellezza da parte del Tottenham nelle ultime stagioni. Soprattutto se si pensa alla cifra spesa dai londinesi per prenderlo dal Lione nel 2019: 60 milioni più 10 di bonus. Cifre esorbitanti per un calciatore che, dopo un discreto inizio, è poi progressivamente sparito dai radar. Lo scorso anno è tornato in prestito proprio all’OL, ma poi è rientrato alla base. Per lui si è parlato spessissimo di Juventus ma anche di Roma in Serie A, alla fine la sua prossima avventura sarà a Napoli. Un giocatore dalle caratteristiche che mancano agli azzurri, che in regia ha gente rapida e dal baricentro basso. Ndombele è un mediano che può dare tante alternative. Ma non sarà l’unico colpo delle prossime ore.

Napoli, chiusura vicinissima per Raspadori

Per Giacomo Raspadori siamo ormai praticamente al rush finale. Le parti, ovvero i due club, sono sempre più vicini e la distanza ormai è davvero minima. Dopo giorni di trattative e di tira e molla siamo arrivati al momento decisivo. La chiusura totale può arrivare davvero a brevissimo, magari già domani o venerdì. Giacomo Raspadori è pronto per fare il grande salto e giocare anche in Champions League. Spalletti spera di poter contare prestissimo su un giocatore duttilissimo, che può fare sia il vice-Osimhen (in attesa anche di Simeone) che dare il cambio a Kvaratshkelia sulla fascia o magari giocare sulla trequarti alle spalle della punta in un 4-2-3-1. Dovrà guadagnarsi i galloni da titolare, ma visto il numero enorme di partite da giocare in questa stagione, avrà sicuramente il suo spazio in ogni caso.