Spalletti accontentato, già fissate le visite mediche

Il Napoli piazza un altro colpo: Spalletti è pronto ad abbracciare il nuovo arrivo, sono già state fissate le visite mediche

Il Napoli batte un colpo: Tanguy Ndombele è prossimo a diventare un nuovo calciatore azzurro.

E’ arrivata al traguardo la trattativa tra la società partenopea e il Tottenham per il trasferimento in prestito, con diritto di riscatto, del centrocampista francese. Ndombele sarà domani in Italia per sostenere le visite mediche e quindi firmare il contratto che lo legherà al club campano.

Colpo importante per la squadra di Luciano Spalletti che si appresta a salutare Fabian Ruiz, ormai promesso sposo del Paris Saint-Germain. A Parigi attendono l’addio di Paredes, destinazione Juventus, in un intreccio che riguarda anche la trattativa tra Rabiot e il Manchester United. Il Napoli ha deciso però di rompere gli indugi e non attendere la cessione dello spagnolo, chiudendo l’acquisto dell’ex Lione. Ndombele arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto a favore del club partenopeo fissato intorno ai trenta milioni di euro.

Calciomercato Napoli, Ndombele fatta: le prossime mosse

Definita l’operazione Ndombele, il Napoli procederà nelle altre trattative che terranno banco da qui a fine mercato. Il nome più caldo è quello di Giacomo Raspadori con il quale manca ancora l’accordo con il Sassuolo. Tra le società balla qualche milione di euro e soprattutto non c’è visione di intenti sui bonus da inserire nell’affare.

Una trattativa che nei prossimi giorni potrà essere definita, in un senso o nell’altro, mentre potrebbe protrarsi anche oltre quella con il Paris Saint-Germain per Keylor Navas. Come raccontato da Calciomercato.it, si lavora ancora alla suddivisione dell’ingaggio tra i due club. Tra i partenopei non si ha la certezza che l’affare possa andare in porto in maniera positiva. Inoltre c’è da considerare anche che, al momento, non ci sono offerte concrete per Alex Meret che dovrebbe lasciare Napoli in caso di arrivo dell’ex Real. Intanto c’è Ndombele: il francese domani sarà a Roma per le visite mediche, poi potrà mettersi a disposizione di Luciano Spalletti, magari già per la sfida contro il Monza di domenica pomeriggio, valida per la seconda giornata di campionato.