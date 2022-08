Il caso Rabiot infiamma la Juve: “Deve stare attenta”

Il futuro di Adrien Rabiot è diventato un caso per la Juventus. Arriva l’avvertimento: “Deve stare attenta”

Il calciomercato della Juventus è ancora aperto sia in entrata che in uscita. Per quanto riguarda le cessioni sicuramente continua a tenere banco il futuro di Adrien Rabiot. Dopo le ultime stagioni non esaltanti con la maglia bianconera, la sua avventura a Torino sembrava poter finire proprio quest’estate. Il Manchester United si è fatto avanti per il francese e tutto sembrava portare alla conclusione positiva.

L’accordo tra la Juventus e il club inglese ci sarebbe già sulla valutazione di 18-20 milioni di euro. Il problema però al momento sarebbe trovare l’accordo con la madre e agente del calciatore, che ancora non sarebbe arrivato e avrebbe complicato la pista. Arriva un avvertimento proprio legato alla trattativa per l’addio del francese, che potrebbe creare ben due problemi all’interno della Juventus: uno per Massimiliano Allegri, mentre l’altro potrebbe essere proprio per il calciatore francese.

Rabiot-United, Balzarini avverte: “Potrebbe creare due problemi”

Il futuro di Adrien Rabiot è diventato un caso per la Juventus. Manca l’accordo tra l’entourage del calciatore e il Manchester United, cosa che ha raffreddato la pista e rischia di far saltare tutto. A dare un avvertimento sulla questione è stato il giornalista Gianni Balzarini, che ai microfoni di ‘Tutti convocati’, programma in onda su ‘Radio 24’ ha spiegato:

“Il caso Rabiot è un problema per Allegri, ma la mamma del giocatore deve essere attenta che questo non diventi un problema per il calciatore stesso. In quale clima andrebbe a giocare se il tifoso lo identifica come quello che ha impedito l’arrivo di Paredes?”. Dunque il mancato accordo con il Manchester United e la conseguente permanenza del francese a Torino bloccherebbe l’arrivo di Paredes e i tifosi potrebbero contestarlo in campo. Una situazione non facile da risolvere, solo la mamma del calciatore può farlo, trovando l’accordo con il club inglese. Vedremo se si riuscirà a farlo oppure quale sarà la reazione dei tifosi bianconeri qualora Rabiot dovesse rimanere alla Juventus. I prossimi giorni sicuramente ci sveleranno la verità.