DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative del 16 agosto

Calciomercato, tutte le notizie più importanti di oggi 16 agosto: la Serie A è iniziata, ma le trattative non si fermano

La Serie A è ripartita, con Milan, Inter, Lazio e Roma, Napoli e Juventus che hanno iniziato il proprio campionato con una vittoria. Però, non si può lasciare in secondo piano il calciomercato, che è ancora aperto e in cui diverse squadre dovranno concludere degli affari. Juventus, Inter e Milan vogliono ancora rinforzarsi, ma anche Roma, Napoli e Lazio: tutte le ultime novità in diretta su acquisti e cessioni.

Calciomercato.it vi offre tutti gli aggiornamenti di giornata in tempo reale:

LIVE

9.30 – Milan disposto a spingersi fino a 15 milioni per N’Dicka: l’agente del tedesco, però, ferma tutto.

9.15 – Cesare Casadei sempre più vicino al Chelsea: il club londinese avrebbe offerto una cifra vicina ai 15 milioni di euro all’Inter.

9.00 – UFFICIALE: Mathias Normann è un nuovo giocatore del Lecce.

8.30 – Cristiano Ronaldo ancora in cerca di un nuovo club, Edu Aguirre rivela: “Non è vero che si è offerto all’Atletico Madrid”

8.15 – Parla Juanma Lopez, agente di Morata: “Ha un contratto con l’Atletico Madrid, resta qui”

8.00 – Leandro Paredes sempre più vicino alla Juventus: il PSG apre al prestito oneroso, si tratta sulla cifra del riscatto.