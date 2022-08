Assalto a Milinkovic-Savic: Juve, adesso si chiude

Sergej Milinkovic-Savic potrebbe dire addio alla Lazio in questi ultimi giorni di calciomercato. Il centrocampista serbo è in scadenza a giugno 2024

Dell’addio di Milinkovic-Savic alla Lazio se ne parla praticamente da sempre, ma questa potrebbe essere la volta giusta. In scadenza a giugno 2024, il centrocampista serbo vorrebbe cambiare aria, o meglio fare il salto in una big che gioca la Champions League.

Milinkovic-Savic piace alle big di Serie A, Juventus su tutte. Ai bianconeri è stato spesso accostato, anche di recente, ma, come spiegato da Calciomercato.it lo scorso 1° agosto, la dirigenza piemontese sta guardando altrove per consegnare un rinforzo in mezzo al campo a Massimiliano Allegri. L’obiettivo, anzi meglio dire la priorità è un regista, nella fattispecie Leandro Paredes, il cui arrivo è almeno per il momento vincolato alla partenza di uno tra Rabiot e Arthur. Il primo è più vicino all’uscita, c’è un accordo tra Juventus e Manchester United sui 15 milioni più bonus e ora i ‘Red Devils’ lavorano a una quadra con la mamma-agente dell’ex Paris Saint-Germain, la signora Veronique. Per il brasiliano, invece, si è raffreddata la pista Valencia per ragioni squisitamente economiche, legate all’ingaggio dell’ex Barcellona che è di 5 milioni netti. I bianconeri sono aperti al prestito secco.

Dunque Milinkovic-Savic-Juve è, ad ora, una possibilità molto remota. Per il serbo, tuttavia, può diventare attualissima la soluzione estero, nello specifico quella rappresentata dalla Premier League. Stiamo parlando del Tottenham dei grandi ex Juve Paratici e Conte, domenica protagonista di una furiosa lite (una semi rissa) con Tuchel. Secondo ‘Calciomercatoweb.it’, il club inglese potrebbe a breve effettuare un vero e proprio blitz per il classe ’95 nativo di Lleida. Liberando spazio in mediana – Lo Celso ha fatto ritorno al Villarreal, Ndombele lo trattano col Napoli e Sarr è destinato a salutare in prestito – il Tottenham avrebbe modo di concretizzare il blitz in casa biancoceleste

Calciomercato Juventus, il Tottenham prova a prendersi Milinkovic: le cifre

Per ‘Calciomercatoweb.it’, il Tottenham potrebbe mettere sul tavolo 45 milioni di euro cash più ricchi bonus che farebbero lievitare l’affare a circa 60 milioni. Al calciatore, invece, gli ‘Spurs’ potrebbero garantire un quadriennale da 6 milioni netti a stagione.