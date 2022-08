Juventus, nuova bufera su Allegri: “Non c’entra assolutamente niente”

La Juventus è pronta a iniziare la sua Serie A, ma non mancano le polemiche nei confronti di Massimiliano Allegri. Tante critiche per l’allenatore bianconero

Inter e Milan hanno vinto, ma anche Roma e Lazio. Siamo ancora alla prima giornata, ma la Juventus, che punta direttamente allo scudetto, deve tenere il passo delle rivali.

Non sarà comunque cosa semplice, dato che il Sassuolo ha già dimostrato negli ultimi anni di essere avversario temibile per le big. E comunque il precampionato bianconero non è stato così brillante, anzi. La squadra è in rodaggio e i nuovi acquisti dovranno avere il tempo di integrarsi al meglio. Massimiliano Allegri dovrebbe optare per un 4-4-2 tutta sostanza, ma ancora qualche ballottaggio è aperto. Alex Sandro è in lotta con Mattia De Sciglio: alla fine dovrebbe prevalere il brasiliano. E poi, sulla fascia sinistra, c’è l’opzione Filip Kostic, ma in realtà l’ex Eintracht dovrebbe partire dalla panchina e lasciare spazio a Weston McKennie, che ha recuperato dall’infortunio e potrebbe essere schierato da falso esterno sull’out mancino. Una scelta che ha scatenato un vero e proprio putiferio sui social nelle ultime ore. Di seguito la probabile formazione della Juventus.

Juventus (4-4-2): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Zakaria, McKennie; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri.

Allegri e McKennie esterno: quante critiche sui social

Il mondo di Twitter, infatti, non ha risparmiato Allegri da un gran numero di critiche a riguardo. In molti accusa il tecnico livornese di fare scelte sbagliate e troppo votate a contenere, più che a offendere. Altri, invece, la buttano sull’ironia, ma sempre con quel velo di sfiducia per l’ex allenatore del Milan. È già ricomparso l’hashtag “Allegri out” a poche ore dal fischio d’inizio e c’è chi scrive frasi quale “Ma quando mai” o “Non c’entra assolutamente niente”. Di seguito vi proponiamo diversi tweet su questa scia.

Ma quando mai MCKENNIE è un esterno? 🤣🤣🤣 — Giacomino73 🌟🌟🌟⚪⚫ (@Giacomino731) August 15, 2022

Ma veramente sarà un pavido 442 con McKennie fuori ruolo come l’anno scorso? #JuveSassuolo — Marcog (@daisuvvia) August 15, 2022

Quindi esiste la possibilità che McKennie sia diventato improvvisamente un esterno sx in un centrocampo a 4. pic.twitter.com/tJupLBkeTs — vlaholandia (@ultrascomodo) August 15, 2022

PERCHÈ MCKENNIE A SINISTRA IN UN RUOLO DOVE NON C’ENTRA ASSOLUTAMENTE NIENTE?? PERCHÈ?! — Pierpaolo (@Pierpa82877471) August 15, 2022

me lo sono sognato, la Juve fa 3 goal rete di Mckennie — _gio.m_ (@_gio_juve_) August 15, 2022