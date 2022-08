Allegri ‘parla’ chiaro: è fuori dalla Juventus

I convocati di Massimiliano Allegri in vista di Juventus-Sassuolo di stasera, la decisione del tecnico in chiave di mercato è palese

Poche ore al debutto in campionato della Juventus di Massimiliano Allegri. Nel posticipo di Ferragosto, i bianconeri esordiranno nella Serie A 2022/2023 allo ‘Stadium’ contro il Sassuolo. Obiettivo tre punti, per rispondere subito a Milan e Inter, che sabato hanno inaugurato il loro campionato vincendo contro Udinese e Lecce.

Poco fa, Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per il match in programma questa sera alle ore 20.45. Lunga la lista degli assenti contro i neroverdi, tra infortuni e squalifiche. A questi, si aggiunge, per scelta tecnica, anche Arthur. Il centrocampista brasiliano non rientra più nei piani dell’allenatore livornese, che attende soltanto che si sblocchi la sua cessione. Arthur è nel mirino del Valencia, dove lo vorrebbe Gattuso, come raccontato da Calciomercato.it.

Ecco l’elenco dei convocati bianconeri per Juventus-Sassuolo:

Portieri: Pinsoglio, Perin, Garofani.

Difensori: De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani.

Centrocampisti: Locatelli, McKennie, Cuadrado, Rovella, Kostic, Miretti, Zakaria, Fagioli

Attaccanti: Vlahovic, Di Maria, Soulé, Di Graca.