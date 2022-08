DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative del 15 agosto

Calciomercato, tutte le notizie più importanti di oggi 15 agosto: la Serie A è iniziata, ma le trattative non si fermano

La Serie A è ripartita, con le vittorie di Milan, Inter, Lazio e Roma, in attesa delle sfide di questa sera di Napoli e Juventus. Però, non si può lasciare in secondo piano il calciomercato, che è ancora aperto e in cui diverse squadre dovranno concludere degli affari. Juventus, Inter e Milan vogliono ancora rinforzarsi, ma anche Roma, Napoli e Lazio: tutte le ultime novità in diretta su acquisti e cessioni.

Calciomercato.it vi offre tutti gli aggiornamenti di giornata in tempo reale:

LIVE

10.45 – Nahitan Nandez vuole lasciare il Cagliari: l’agente dell’uruguaiano cerca una soluzione in Serie A.

10.30 – Milan, il piano di Maldini e Massara: Diallo più Onyedika per chiudere il mercato.

10.15 – Cristiano Ronaldo sempre più lontano dal Manchester United: ora anche ten Hag apre alla cessione del portoghese.

10.00 – Allegri attende Leandro Paredes a centrocampo: l’uscita di Adrien Rabiot sblocca l’operazione col PSG.

9.45 – Napoli, settimana decisiva per Giacomo Raspadori: il Sassuolo deve dare una risposta definitiva in tempi brevi.

9.30 – Akanji può essere il rinforzo in difesa per Inzaghi: rinnovo fino al 2024 col Dortmund e prestito per raggiungere l’Inter.

9.15 – La Juventus riflette sui suoi giovani: Rovella vicino al prestito al Monza, mentre il destino di Miretti e Fagioli è legato al mercato e a Paul Pogba.

9.00 – Niente da fare per Milan e Roma, Tommaso Mancini ha scelto la Juventus: il classe 2004 si dividerà tra la Primavera bianconera e l’Under 23.