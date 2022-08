L’intreccio che regala il nuovo bomber alla Juventus

La Juventus deve ancora completare la squadra: intreccio di mercato nell’attacco bianconero, coinvolti in tre

Finalmente il campo. La Juventus debutterà questa sera in campionato contro il Sassuolo. Un esordio atteso per la squadra di Allegri, chiamato a scacciare i fantasmi di un pre-campionato insoddisfacente.

Il tecnico bianconero si avvicina al fischi di inizio consapevole che la formazione di questa sera non sarà al completo. Oltre agli infortunati, in particolare Pogba, la società deve ancora garantire rinforzi al proprio allenatore. Sono due in particolare i rinforzi che l’allenatore attende da qui a fine calciomercato. Il primo è un regista, un uomo d’ordine capace di giocare davanti alla difesa. Il nome caldo è quello di Paredes che potrebbe sbloccarsi con il trasferimento di Fabian Ruiz al Paris Saint-Germain. Prima però anche la Juve ha necessità di cedere con la trattativa con il Manchester United per Rabiot che va avanti e anche Arthur tra i partenti.

L’altro è un attaccante con Depay grande favorito. Come raccontato da Calciomercato.it, l’olandese sta trattando la risoluzione con il Barcellona, mentre con la Juventus si lavora ad un biennale (o due più uno) da sei milioni di euro a stagione. Occhio però che l’arrivo di Depay in bianconero può avvenire soltanto nell’ambito di un intreccio che coinvolge anche altri due attaccanti.

Calciomercato Juventus, arriva Depay: intreccio con Kean e Morata

Già perché l’arrivo di Depay in bianconero ha una risvolto anche per Moise Kean. Messo fuori per punizione da Allegri nell’amichevole contro l’Atletico Madrid, l’ex Everton non sembra godere della fiducia del tecnico bianconero. Ecco perché, con l’approdo dell’olandese alla Juventus, il suo futuro appare segnato: lontano da Torino.

Come lontano da Torino è il futuro di Alvaro Morata. Lo spagnolo era forse l’attaccante preferito da Allegri come punta di ‘scorta’, ma la trattativa con l’Atletico per il suo ritorno non è decollata. Per ora il suo destino è alla corte di Simeone, anche se dall’Inghilterra rimbalzano voci su un interessamento del Manchester United. Prossimi giorni decisivi ad ogni modo con la trattativa Depay-Juventus che potrebbe essere il preludio ad un giro importante di attaccanti.