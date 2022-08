Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 14 agosto

Dalla Gazzetta dello Sport, a Corriere dello Sport e TuttoSport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulle prime pagine di oggi, domenica 14 agosto, dei più importanti quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Il campionato di Serie A ha avuto inizio nella giornata di ieri e già con tanti gol e due vittorie non semplici, quelle di Inter e Milan. La ‘Gazzetta dello Sport’ apre proprio con il risultato delle milanesi: “Rieccoli“, scrive la Rosea, mettendo in luce le due vittorie diverse della prima e della seconda dell’ormai scorso campionato, ai nastri di partenza. C’è spazio anche per il Torino: “Toro, che rombo a Monza”. E poi occhio al derby di Roma che è già ripartito a distanza: “Mou-Sarri, è già derby“.

Anche il ‘Corriere dello Sport’ si concentra sulla prima di campionato e titola con: “Il Milan va più forte”. I rossoneri hanno convinto sicuramente più dei cugini. E anche qui c’è spazio per il botta e risposta a distanza tra Roma e Lazio: “Mou-Sarri al veleno“.

‘Tuttosport’ si concentra sul calciomercato e, in particolare, sull’attacco della Juventus: “E la Juve va all’attacco”, titola il quotidiano. E subito dopo vengono commentate le vittorie di Inter e Milan. Sui rossoneri, tocca parlare delle proteste dei friulani: “Milan ok, ma è furia Udinese“. Per i nerazzurri, viene sottolineato il successo di Inzaghi in extremis: “Urlo Inter all’ultimo secondo”.

Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri del 14 agosto

Trasferiamoci all’estero per i titoli presenti sulle prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 14 agosto 2022. Partiamo da ‘L’Equipe’, dove la copertina questa volta viene dedicata a Neymar: “Neymar plane encore” il titolo. Il brasiliano è stato grande protagonista nell’ampia vittoria del PSG, con un pokerissimo che dimostra la forza dei transalpini.

Trasferiamoci in Spagna, e in particolare su ‘AS’, dove lo spazio della copertina è dedicato al Barcellona: “Petardazo” è il titolo del quotidiano, in riferimento al pareggio tra i blaugrana e il Rayo con il punteggio di 0-0. Un risultato sicuramente deludente, anche se siamo ancora a inizio anno.