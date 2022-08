Fuori dai convocati, la cessione ormai è imminente

Il tecnico ha deciso di non convocarlo per l’esordio in campionato: la sua cessione è ormai imminente

Si gioca, ma l’influenza del mercato si vede anche in maniera molto spiccata. Calciatori vicini all’addio mandati in campo per assenza di alternative, altri risparmiati per evitare infortuni che possano far saltare la trattativa.

Lo sa bene Luciano Spalletti visto che il Napoli è un vero e proprio cantiere aperto: il tecnico toscano attende ulteriori rinforzi da un mercato che ha rivoluzione la rosa azzurra, ma altre cessioni sono possibili. In particolare c’è Fabian Ruiz sempre più vicino al Paris Saint-Germain, come raccontato anche da Calciomercato.it. Proprio per il centrocampista spagnolo arriva un importante indizio che sa di cessione imminente: l’ex Betis, infatti, non fa parte della lista dei convocati per la trasferta di Verona. Fabian Ruiz non si è allenato con il resto del gruppo oggi, svolgendo una seduta personalizzata. Una scelta che era il preludio alla decisione di lasciarlo a casa, in attesa che la trattativa con i parigini (con i quali si sta trattando anche Keylor Navas) si sblocchi.

Calciomercato Napoli, out Fabian Ruiz: i convocati per Verona

Ma Fabian Ruiz non è l’unica assenza tra i convocati di Spalletti per Verona-Napoli, match in programma domani alle 18.30 al ‘Bentegodi’. Tra gli azzurri partiti, infatti, non figura Giovanni Simeone: il Cholito ieri ha sostenuto le visite mediche ma il suo acquisto non è stato ancora ufficializzato. Out anche Gaetano. Ieri in conferenza stampa Spalletti aveva parlato dell’ex Cremonese e di Zerbin, definendoli calciatori pronti a restare nella rosa.

Per loro però la certezza di rimanere in azzurro ancora non c’è e anche l’assenza di Gaetano nella lista dei convocati per la sfida del ‘Bentegodi’ può essere interpretata con vista sul mercato. I prossimi giorni serviranno anche a chiarire questi aspetti, ma intanto almeno per domani la parola passerà al campo.

Ecco la lista completa dei convocati:

Portieri: Marfella, Meret, Sirigu

Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim Minjae, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zanoli

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Lobotka, Zerbin, Zielinski

Attaccante: Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Ounas, Politano.