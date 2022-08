DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative del 14 agosto

Calciomercato, tutte le notizie più importanti di oggi 14 agosto: oggi parte la Serie A, ma le trattative non si fermano

La Serie A è ripartita già ieri, caratterizzata dalle affermazioni di Inter e Milan, in attesa delle sfide di oggi. Però, non si può lasciare in secondo piano il calciomercato, che è ancora aperto e in cui diverse squadre dovranno concludere degli affari. Juventus, Inter e Milan vogliono ancora rinforzarsi, ma anche Roma, Napoli e Lazio: tutte le ultime novità in diretta su acquisti e cessioni.

Calciomercato.it vi offre tutti gli aggiornamenti di giornata in tempo reale:

LIVE

8.45 – Da martedì l’Inter riprenderà la trattativa per Cesare Casadei, con il Chelsea che ormai è in vantaggio. I Blues sono l’unico club che può avvicinarsi alla valutazione di 15 milioni.

8.30 – Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato del rinnovo di contratto di Nikola Milenkovic: “Ha deciso di continuare a sognare con questa maglia ed è una soddisfazione”. Il serbo era accostato a Inter e Juventus.