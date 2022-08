Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 13 agosto

Dalla Gazzetta dello Sport, a Corriere dello Sport e TuttoSport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 13 agosto, dei più importanti quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La metà di agosto si avvicina e i quotidiani sportivi non possono ignorarlo, anche se l’inizio del campionato di Serie A, in anticipo a causa dei Mondiali, è un fattore da tenere in considerazione. La ‘Gazzetta dello Sport’, ad esempio, parte con questo titolo: “Un mare di gol“, mettendo in luce i principali attaccanti della massima competizione italiana, ai nastri di partenza. C’è spazio anche per un pezzo sull’Inter: “La tocca Klinsmann: “Ora caro Lukaku riconquista l’Inter””. E vedremo se il bomber belga lascerà il segno già contro il Lecce.

Anche il ‘Corriere dello Sport’ si concentra sull’inizio della nuova stagione e titola con: “La voglia matta”. Il riferimento è chiaro ed è all’ondata di tifosi che accompagnerà i calciatori per l’inizio della stagione. Non solo, perché c’è spazio anche per il calciomercato: “Simeone è del Napoli“, e quindi Spalletti ha un rinforzo niente male in avanti. Infine, spazio per gli Europei di nuoto: “Generazione oro”, a sottolineare i successi degli azzurri.

‘Tuttosport’, invece, parte dal calciomercato, che è sempre 13 agosto e ci sta a pennello: “Depay+Paredes, Juve arriviamo”. I bianconeri tentano il doppio colpo a effetto per completare la rosa, anche se non sarà così semplice. Spazio, come di consueto, anche per il Torino: “Lukic shock: Toro, vado via“. E, quindi, i granata perderanno un altro calciatore essenziale dopo Bremer.

Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri del 13 agosto

Trasferiamoci all’estero per i titoli presenti sulle prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 13 agosto 2022. Partiamo da ‘L’Equipe’, dove troviamo sparato in primo piano Leo Messi: “Messi, l’ete de grace” il titolo. E non è cosa da poco dopo una stagione, quella appena passata con il PSG, dove l’argentino non sembrava proprio al massimo del suo splendore.

Trasferiamoci in Spagna, e in particolare su ‘AS’, dove lo spazio della copertina è dedicato in gran parte a Robert Lewandowski: “Sobre la bocina”, si legge. Con le questioni in casa Barcellona che restano dominanti, di contro all’esaltazione di un Real Madrid che non smette di vincere.