Milinkovic-Savic alla Juventus, l’annuncio del tecnico: “Ne sono sicuro”

Sergej Mlinkovic-Savic alla Juventus è una pista che molti tifosi bianconeri sognano. Ne ha parlato direttamente il tecnico e non sono dichiarazioni banali

Sergej Milinkovic-Savic inizierà la nuova stagione ancora con la maglia della Lazio. E non era affatto scontato lo scorso maggio.

Ma di offerte che potessero ingolosire Claudio Lotito non ne sono arrivate e, per il momento, segnali d’addio non ce ne sono. Anche se il calciomercato è aperto fino al 1 settembre e le cose, a suon di milioni, possono cambiare all’improvviso. Intanto, il centrocampista è atteso dall’appuntamento con i Mondiali in Qatar, dove la sua Serbia tenterà un’impresa storica, tentando di avanzare il più possibile. A guidarla sarà Dragan Stojkovic, che ha parlato ai microfoni di ‘TuttoSport’, partendo proprio da quest’argomento: “Sicuramente, in vista del Mondiale, passerò spesso da Torino e dall’Italia“. E poi sottolinea quanto sia importante per lui, ct della Serbia, il fatto che molti dei campioni che allena giochino in Serie A. E poi non poteva mancare certamente un riferimento al calciomercato e, in particolare, proprio a Milinkovic-Savic.

Stojkovic promuove Milinkovic-Savic alla Juventus: “È il colpo ideale”

Stojkovic non fa mancare anche dei sinceri complimenti per Filip Kostic, appena arrivato a Torino. Il ct lo paragona a un treno Frecciarossa e assicura che si parla di un calciatore dal rendimento garantito e dalla grande duttilità. Viene poi interrogato sul possibile arrivo di Sergej Milinkovic-Savic alla Juventus, e in questo caso la risposta interesserà molti tifosi bianconeri: “Mai dire mai nel mercato… Dal punto di vista tecnico, continuo a pensare che Milinkovic-Savic sarebbe ideale per il centrocampo della Juventus. Però, io sono solo il ct della Serbia e ho grande rispetto per la Lazio che è una società importante”. Poi conclude: “Una cosa è certo: Milinkovic è un top e sarebbe un valore aggiunto per qualsiasi squadra”.

Insomma, Stojkovic ha ricalcato quello che è il pensiero di molti tifosi della Juventus, che non hanno tardato a esprimere il loro punto di vista sui social nelle ultime settimane. Vedremo se i bianconeri avranno margine per l’ennesimo colpo a effetto, ma di certo, per il futuro, la pista va tenuta in considerazione.