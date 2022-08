Tre indizi fanno una prova: la Juve chiude un altro acquisto

La Juve si concentra sulle fasi finali del calciomercato, per centrare gli ultimi colpi necessari a Massimiliano Allegri per completare la rosa. Arriva un triplo indizio niente male

La Juve non si ferma sul calciomercato. Dopo una prima fase iniziale di studio, i bianconeri stanno facendo la voce grossa su tutti i fronti e chiudendo un colpo dopo l’altro.

È vero che comunque delle uscite sono arrivate e sono consistenti, visto che la Vecchia Signora ha perso calciatori del calibro di Matthijs de Ligt, Paulo Dybala, Giorgio Chiellini e poi anche Alvaro Morata. Ma, allo stesso tempo, ha saputo difendersi e mettendo a segno colpi di primo livello, portando alla Continassa gente come Angel Di Maria, Paul Pogba, Angel Di Maria, Gleison Bremer e ora anche Filip Kostic. Una lista che potrebbe aumentare nelle prossime ore, perché Memphis Depay è sempre più vicino a vestire la maglia bianconera. Una trattativa che è in piedi da giorni e che ora è arrivata al rush finale, con i bianconeri che sono pronti a mettere sul piatto un ingaggio tra i 6-8 milioni di euro per il calciatore e potrebbero anche sfruttare il Decreto Crescita. E attenzione anche agli ultimi indizi che arrivano direttamente sul fronte giocatore e che potrebbero rappresentare dei veri e propri segnali per la fumata bianca.

Depay manda segnali social: la Juve vuole chiudere

La trattativa era impostata da giorni, anche se poco più di 24 ore fa il calciatore si stava guardando intorno e prestando attenzione alle offerte dalla Premier League. Depay alla Juventus ora è tornata una pista molto calda e con l’ottimismo che cresce sia per la rescissione con il Barcellona che per la firma con i bianconeri. I contatti continuano senza sosta da entrambe le parti per chiudere, anche se, come vi abbiamo riportato, i blaugrana vorrebbero bonus e indennizzo per non regalare l’attaccante. L’olandese, intanto, non sta a guardare, anzi si è esposto anche via social. Infatti, ha iniziato a seguire Bonucci, Pogba e De Sciglio, tre bianconeri di lunga data. E chissà che non possa presto unirsi anche lui a loro.