DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative del 13 agosto

Calciomercato, tutte le notizie più importanti di oggi 13 agosto: oggi parte la Serie A, ma le trattative non si fermano

Il countdown è finito: dopo quasi tre mesi di attesa, riparte la Serie A e prestissimo, visto che poi bisognerà dare spazio ai Mondiali in Qatar. Però, non bisogna dimenticare il calciomercato, che è ancora aperto e in cui diverse squadre dovranno concludere degli affari. Juventus, Inter e Milan saranno protagoniste fino alla fine, ma anche Roma, Napoli e Lazio: tutte le ultime novità in diretta su acquisti e cessioni.

Calciomercato.it vi offre tutti gli aggiornamenti di giornata in tempo reale:

LIVE

10.00 – Alvaro Morata torna nel mirino del Manchester United, secondo quanto riporta ‘The Athletic’. La Juventus è sempre più lontana dallo spagnolo.

9.45 – Dragan Stojkovic promuove l’eventuale arrivo di Milinkovic-Savic alla Juventus: “Sarebbe il colpo ideale per il centrocampo bianconero”.

9.30 – Adrien Rabiot al Manchester United resta una trattativa da tenere seriamente in considerazione: nuovi contatti all’inizio della prossima settimana. L’uscita del francese sbloccherebbe il colpo Paredes in entrata.

9.15 – L’Inter si tiene stretta Milan Skriniar. Dopo le parole di Inzaghi, la cessione di un big è rimandata alle prossime sessioni di mercato. I nerazzurri, per sistemare un po’ i conti, potrebbero vendere solo Cesare Casadei, per cui c’è ancora distanza con il Chelsea.

9.00 – La Juventus stringe per Memphis Depay: contatti positivi nelle ultime ore, la pista è calda e aumenta l’ottimismo sia per la rescissione con il Barcellona che per la fumata bianca con i torinesi.