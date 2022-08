Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 12 agosto

Dalla Gazzetta dello Sport, a Corriere dello Sport e TuttoSport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulle prime pagine di oggi, venerdì 12 agosto, dei più importanti quotidiani sportivi italiani ed esteri.

È tempo di calciomercato e i quotidiani sportivi italiani ne tengono decisamente conto. Le prime pagine, infatti, si basano soprattutto su quello per i titoli principali. La ‘Gazzetta dello Sport’, per iniziare, nella giornata di oggi parte da un acquisto già concluso: “Milan casa mia”, scrivono, e con chiaro riferimento fotografico a De Ketelaere e il suo primo assaggio di San Siro. C’è spazio anche per un pezzo sui bomber della Serie A: “Scudetto a tutto gol”. E occhio anche a quanto successo in casa bianconera: “Juve, c’è subito Kostic“.

Il ‘Corriere dello Sport’ non fa mancare un titolo per l’ultimo acquisto della Juventus, Filip Kostic, che ora è anche ufficiale: “Juve, Kostic va di corsa. Allegri lo vuole in campo”. L’esterno arrivato dall’Eintracht Francoforte potrebbe rivelarsi proprio la pedina di cui aveva bisogno Massimiliano Allegri per completare il reparto. Non solo, perché nel taglio alto c’è un’interessante intervista all’arbitro Daniele Doveri: “Arbitriamo all’inglese”. E vedremo se sarà davvero così. Poi c’è ancora spazio per il calciomercato, in particolare quello del Napoli: “Napoli si sdoppia. Blocca Simeone, aspetta Raspadori“. E quindi attenzione all’attacco dei partenopei che potrebbe rinforzarsi particolarmente nei prossimi giorni.

‘Tuttosport’ si concentra ancora sull’arrivo del laterale serbo in bianconero: “Kostic, occhi da Juve”, titola il quotidiano torinese. E, come sempre, c’è spazio anche per gli ultimi acquisti del Torino: “Miranchuk: Toro sono pronto”. Infine, sempre per quanto riguarda il mercato, c’è spazio per il futuro di Mauro Icardi: “Monza, assist del PSG. Ora Icardi è fuori rosa”. E chissà che, nelle ultime settimane della sessione estiva, Adriano Galliani non possa regalare un colpo a effetto per completare la rosa.

Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri del 12 agosto

Trasferiamoci all’estero per i titoli presenti sulle prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 12 agosto 2022. Partiamo da ‘L’Equipe’, dove troviamo ancora calciomercato, ma questa volta del PSG. Uno degli obiettivi che il club francese si è posto è l’arrivo di un nuovo attaccante. E in cima alla lista pare esserci Marcus Rashford del Manchester United: “Paris negocie avec Rashford”, scrive il quotidiano, illustrando una trattativa che potrebbe diventare presto bollente.

Trasferiamoci in Spagna, e in particolare su ‘AS’, dove si guarda già oltre e si pensa ai Mondiali in Qatar del 2022: “Una Liga mundial”, scrivono in apertura e mostrando una foto in cui figurano alcuni dei principali campioni, da Robert Lewandowski a Karim Benzema. Non proprio attaccanti qualsiasi e lo vedremo anche a novembre.