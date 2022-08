Juve, ribaltone UFFICIALE: resta al Barcellona

Cambia tutto in casa Barcellona, con il tecnico Xavi che annuncia la permanenza in blaugrana di un calciatore dato inizialmente in uscita

Non vive un momento facile il Barcellona, che sta cercando di ritornare la squadra vincente di una volta sia in Spagna che in ambito europeo. Il club catalano, nonostante le difficoltà economiche, in questo calciomercato estivo è riuscito a mettere a segno colpi importanti dal calibro internazionale, uno su tutti l’arrivo di Robert Lewandowski dal Bayern Monaco.

Nelle gerarchie di Xavi, pronto a iniziare la prima stagione dall’inizio sulla panchina blaugrana, potrebbe essere cambiato molto durante la preparazione estiva. Il tecnico catalano annuncia la permanenza di un giocatore inizialmente dato per sicuro partente, che invece avrebbe convinto definitivamente e ribaltato le gerarchie.

Xavi annuncia la permanenza di Pjanic al Barcellona: “Mi ha convinto”

Il Barcellona si prepara a tornare grande. La campagna acquisti messa a segno dal club catalano ha visto arrivi importanti che daranno sicuramente un volto nuovo alla squadra spagnola dopo la deludente stagione scorsa, la prima senza Lionel Messi. In vista dell’esordio in Liga di domani sera al Camp Nou, dove il Barcellona affronterà il Rayo Vallecano, proprio il tecnico blaugrana Xavi ha annunciato una permanenza importante nella rosa catalana.

Infatti nella consueta conferenza stampa prepartita il tecnico spagnolo ha annunciato la permanenza in rosa di Miralem Pjanic spiegando: “Mi ha convinto e rimane con noi”. Dunque l’allenatore del Barcellona scioglie tutti i dubbi sul futuro del centrocampista bosniaco che lo scorso anno era stato girato in prestito al Besiktas, dove collezionò 26 presenze. Al ritorno in Spagna sembravano poche le sue chance di rimanere in blaugrana. Infatti Pjanic è stato accostato anche al ritorno alla Juventus. Adesso il centrocampista bosniaco ha una nuova opportunità di dimostrare il proprio talento con la maglia del Barcellona e ripagare la fiducia di Xavi. Una seconda opportunità nel club catalano non capita a tutti e Pjanic sicuramente darà il massimo per non sprecarla, di nuovo. Ma la strada che poteva portare al ritorno in bianconero si chiude definitivamente.