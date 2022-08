Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi dell’11 agosto

Dalla Gazzetta dello Sport, a Corriere dello Sport e TuttoSport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 11 agosto, dei più importanti quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Il mercato è ancora il protagonista assoluto nelle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani. La ‘Gazzetta dello Sport’ nella giornata di oggi riserva il titolo all’Inter: “Il salva Skriniar (forse)”, un riferimento alla situazione del centrale slovacco che dopo essere stato vicino alla cessione al PSG ora potrebbe restare agli ordini di Inzaghi. Non manca un titolo dedicato al trionfo del Real Madrid in Supercoppa Europea: “Coppa e nuovo record, Ancelotti merita il 10″. Riguardo ai movimenti della ‘Vecchia Signora”, la rosea titola: “Juve, tutto su Depay. I bianconeri restano avanti, ma Paratici…”. Infine, spazio anche per i rossoneri: “Sarà Milan tricolore”.

Il ‘Corriere dello Sport’ dedica il titolo principale al mercato del Napoli: “Raspa, 33 milioni”. La trattativa tra i partenopei ed il Sassuolo per Giacomo Raspadori procede e si avvicina alla conclusione. Anche qui spazio al successo delle ‘Merengues’: “Il triplete di Ancelotti, la Supercoppa al Real”. Sulla destra, invece, spazio al mercato delle big: “Juve, Kostic oggi. Depay è pronto e Fagioli rinnova” e “Il Milan si blinda: Tomori fino al 2027″.

‘Tuttosport’ dedica il titolo principale alla Juventus: “Max scarta il regalo”, con le foto di Martial e Depay in bella mostra. Ampio spazio anche al mercato del Torino: “Vlasic, caos e poi l’accordo. Hien vicino”. Non manca poi un passaggio al campionato che sta per cominciare, con una novità di regolamento: “Quest’anno meno fischi e meno rigorini”.

Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri dell’11 agosto

Trasferiamoci all’estero per i titoli presenti sulle prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 10 agosto 2022. ‘Marca’ dedica l’intera prima pagina alla vittoria del Real Madrid per 2-0 contro l’Eintracht Francoforte in Supercoppa Europea: “Insaciables”, questa la definizione trovata per la compagine di Carletto Ancelotti.

L’Equipe, invece, dedica la prima pagina a tutti quei giocatori considerati “indesiderabili” dai club francesi, ma che a causa di un ingaggio pesante sono complicati da cedere: “Loft Stories”, questo è il titolo principale del quotidiano transalpino.