CM.IT | Petagna al Monza e Simeone al Napoli: tutti i dettagli

Intreccio di mercato Napoli-Monza-Verona: Petagna andrà a rinforzare l’attacco dei brianzoli, con il club di De Laurentiis che lo rimpiazzerà con Simeone

Stavolta ci siamo davvero per Andrea Petagna al Monza. Come raccolto da Calciomercato.it, l’operazione è in chiusura con la formula del prestito più obbligo di riscatto legato alla salvezza, per complessivi 13-14 milioni di euro bonus inclusi.

Il bomber aveva da tempo un accordo con il club di Berlusconi, che ora sta cercando di organizzare le visite mediche già per domattina, alla vigilia del debutto in Serie A. Petagna al Monza vuol dire anche Simeone al Napoli. L’attaccante argentino firmerà un contratto di cinque anni da circa 1,7 milioni netti a stagione, col Verona l’operazione dovrebbe chiudersi in prestito oneroso con obbligo ‘condizionato’.

Calciomercato Napoli, Simeone dal Verona con Petagna al Monza

Petagna lascia il Napoli dopo due anni e mezzo, in cui ha totalizzato 68 presenze mettendo a segno appena 9 gol, ‘colpa’ anche di un ruolo da comprimario nella rosa prima di Gattuso e poi di Luciano Spalletti. Adriano Galliani, che lo conosce fin dai tempi del Milan, ha voluto a tutti i costi portarlo al Monza. Il ‘Cholito’ Simeone, invece, dice addio al Verona dopo un solo anno – un anno di grande livello, 17 le reti realizzate – e soli due mesi dopo il riscatto del suo cartellino per circa 10 milioni.

Oltre che in Italia, il figlio del tecnico dell’Atletico Madrid aveva mercato in Spagna e Francia, ma la società di Aurelio De Laurentiis è stata la più concreta. Sbarcherà in azzurro per fare il vice Osimhen, ma tra campionato e Champions potrà senz’altro trovare il suo spazio.