Rivolta dei tifosi: “Mai più nella Juventus”

Il calciatore della Juventus finisce nuovamente nel mirino di una buona fetta dei tifosi bianconeri. Ecco cosa succede

Luca Pellegrini e Filip Kostic, percorso inverso. Il serbo lascia l’Eintracht per la Juventus, il secondo saluta Torino per trasferirsi a Francoforte. Affare in prestito secco, col terzino atteso domani in Germania per le visite mediche e la firma. Ora a sinistra, al di là di Kostic che di certo non è un terzino, Allegri ha a disposizione solo Alex Sandro. E al momento il club presieduto da Andrea Agnelli esclude l’acquisto di un nuovo laterale.

Questa decisione ha scatenato la rabbia e l’ironia dei tifosi juventini, nel mirino più che la società è finito lo stesso Alex Sandro, calciatore ormai inviso a larga parte del popolo bianconero, specie quello presente sui social.

Juventus, Alex Sandro nel mirino dei tifosi: “Oggi è ancora un titolare. Impazzisco”

Ecco alcuni dei tantissimi tweet con protagonista il brasiliano, in scadenza a giugno 2023:

Alex Sandro prende 6 milioni di euro stagione

Alex Sandro oggi è ancora un titolare della Juve Impazzisco!#juve — Giordano Mischi (@MischiGiordano) August 11, 2022

“Quindi Alex Sandro titolare anche quest’anno?” pic.twitter.com/VMqhAqLuQa — Loris 🇧🇷🇷🇸 | 🍝🐙 | FC7 & DV9 🤍🖤 (@loris_casati) August 7, 2022

Comunque non per smontare il vostro entusiasmo per l’uscita di pellegrini ma quello che andava mandato via prima era Alex Sandro — Frank (@Frank_Fadeout) August 11, 2022

È allucinante! Era già il ruolo in cui siamo più deboli e invece di prendere un terzino sinistro *forte* e semmai dopo dare via Alex Sandro (impossibile per colpa dello stipendio) o Pellegrini, loro danno via Pellegrini🤦‍♂️ Pazzesco, su quella fascia ci massacreranno — @edzenon (@edzenon1) August 11, 2022

mi addormento di nuovo e mi sveglio con alex sandro unico terzino, ho avuto risvegli migliori insomma — Gabriele🏎️ (@gabrieles_29) August 11, 2022

Sono scioccato..Alex Sandro e basta sulla Sx? — Mauro Guglielmin (@MauroGuglielmi2) August 11, 2022

Se vuoi ci sono io come terzino, peggio di Alex Sandro non posso essere — Ivanol (@i_ivanol) August 11, 2022

Alex Sandro non dovrebbe giocare mai più nella Juventus — Pierpaolo 👉😶👈 + 🐙 + 🫶+🇧🇷+… (@pierpierj) August 11, 2022