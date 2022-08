Il ciclone Guardiola colpisce la Juve: così Allegri lo perde

Calciomercato Juventus, l’irruzione di Guardiola potrebbe far saltare il banco: anche il Manchester City sulle tracce dell’esterno brasiliano.

Quella che è entrata nella sua fase più calda è una settimana importantissima in casa Juventus, molto attiva sia sul fronte entrate ed uscite. L’approdo a Torino di Kostic – il cui trasferimento in bianconero dovrà essere soltanto suggellato dalla firma sul contratto – ha ‘stappato’ la bottiglia, dopo che la negativa prestazione con la quale Di Maria e compagni si erano consegnati all’Atletico aveva fatto squillare qualche campanello d’allarme.

A pochi giorni dal debutto ufficiale in campionato contro il Sassuolo, ‘Madama’ sta cercando di piazzare anche diverse pedine che non rientrano nello scacchiere tattico di Max Allegri, per incamerare un discreto tesoretto. In quest’ottica, tenendo per un attimo sullo sfondo la situazione legata ad Adrien Rabiot, nelle ultime ore è stata definito il trasferimento di Luca Pellegrini all’Eintracht Francoforte, in prestito secco. Un’uscita alla quale la Juve potrebbe rispondere con un nuovo innesto per la corsia mancina, anche se l’acquisto di Kostic può essere visto nell’ottica di un ricorso sempre più massiccio al centrocampo a 5, con l’esterno serbo e Cuadrado sull’altra corsia a creare costantemente la superiorità numerica con i loro strappi.

Calciomercato Juventus, il City piomba su Renan Lodi: risposta immediata

Tuttavia, non è escluso che in queste ultime settimane di calciomercato possano ritornare d’attualità vecchi obiettivi della dirigenza bianconera per l’out di sinistra. Uno dei nomi seguiti con maggiore attenzione soprattutto nella prima parte di questa campagna trasferimenti è stato quello di Renan Lodi sul quale, però, avrebbe messo gli occhi il Manchester City di Pep Guardiola. Stando a quanto riferito da ‘The Telegraph’, i Citizens sarebbero entrati nell’ordine di idee di sferrare un assalto convinto all’ex esterno dell’Atletico Paranaense che, però, l’Atletico Madrid non ha alcuna intenzione di svendere.

I Colchoneros, infatti, farebbero rientrare la valutazione del proprio gioiello nella stessa fascia di prezzo di Cucurella, trasferitosi al Chelsea per circa 60 milioni di sterline. Un avviso ai naviganti neanche troppo velato, anche perché Renan Lodi è legato ai madrileni da un contratto in scadenza nel 2025, e rappresenta una delle colonne portanti dello scacchiere tattico di Simeone.