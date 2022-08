Via dalla Juve e futuro rossonero: la risposta è immediata

L’ultima novità di calciomercato riguarda una possibile cessione della Juventus che sta cercando di liberare spazio in rosa agli obiettivi in entrata

Nonostante i progetti ambiziosi dichiarati nelle scorse settimane, la Juventus in questo momento non è ancora al completo. Il club bianconero ha già lavorato parecchio in entrata, ma – come ribadito da Max Allegri ai dirigenti – da qui a fine agosto dovranno essere riempite alcune caselle ancora vuote.

Quello della Juventus è stato un pre-campionato non semplice, attraversato da una continua altalena di emozioni. Se in una prima fase i colpi a costo zero relativi a Pogba e Di Maria hanno travolto l’ambiente di pura euforia – esplosa letteralmente con lo ‘scippo’ Bremer ai danni dell’Inter – l’infortunio del centrocampista francese e l’incertezza sui tempi di recupero ha rigettato i tifosi nello sconforto con cui era stata chiusa la scorsa stagione.

Come se non bastasse, quanto visto in campo nelle prime amichevoli non ha dato una mano all’umore juventino. Se le prestazione contro Barcellona e soprattutto Real Madrid non erano state esaltanti, la scorsa domenica alla Continassa il poker rifilato dall’Atletico Madrid ai ragazzi di Allegri ha riacceso polemiche furibonde sul gioco bianconero che fatica ad ingranare a pochi giorni dal via del campionato. Proprio in occasione dell’ultima amichevole, a peggiorare le cose all’interno dello spogliatoio della Juve ci ha pensato Moise Kean.

Calciomercato Juventus, offerto Kean al Nizza

Tenuto fuori dal test contro l’Atletico Madrid per essere arrivato in ritardo al raduno di domenica mattina, Kean ha ‘macchiato’ quello che era stato un buonissimo pre-campionato, impreziosito dalla doppietta negli USA contro il Barcellona. Come riportato in Francia da ‘Foot Mercato’, il centravanti italiano sarebbe stato offerto recentemente al Nizza.

Il club francese si sta muovendo parecchio sul mercato nelle ultime settimane, dopo aver ingaggiato peraltro a zero l’ex bianconero Ramsey. La Juventus, prima di cedere Kean, dovrebbe eventualmente esercitare subito l’obbligo di riscatto concordato nel prestito biennale con l’Everton e solo successivamente definire la cessione in Francia.

Il vero ostacolo, però, è rappresentato proprio dal Nizza, che non sembra essere interessato all’attaccante classe 2000 per il reparto avanzato. I francesi, che in Italia osservano anche Cesare Casadei, starebbero valutando altre alternative in avanti.