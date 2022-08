Ora è ufficiale, firma “italiana” per Chiellini

Nuova firma ufficiale per Giorgio Chiellini dopo aver salutato la Juventus ed aver intrapreso la nuova avventura in MLS con i Los Angeles FC

E’ iniziata nel migliore dei modi la nuova avventura di Giorgio Chiellini negli Stati Uniti. Il centrale che lo scorso giugno ha salutato in lacrime la Juventus, ha giocato sin qui quattro partite ufficiali con la nuova maglia dei Los Angeles FC collezionando quattro vittorie di fila che hanno permesso alla sua squadra di blindare il primo posto della West Conference.

In pochissimo tempo, Chiellini è riuscito ad entrare nel cuore dei suoi nuovi tifosi divenendo un idolo assoluto in casa Los Angeles. Non solo per il valore indiscusso rimasto intatto nonostante le 38 candeline che spegnerà tra tre giorni, ma anche per lo spirito e la grande simpatia con cui ha scelto di intraprendere questa nuova esperienza lontana dal calcio europeo.

Un atteggiamento che gli ha consentito di rendere meno traumatica la separazione con la Juventus dopo 17 anni di militanza in maglia bianconera e che gli ha consentito di ritrovare nuovi stimoli per affrontare gli ultimi anni di carriera che gli sono rimasti a disposizione. Tra l’altro, in vista di un più che probabile futuro da dirigente bianconero, il contatto con il mondo MLS potrà ulteriormente completare la sua formazione manageriale.

Chiellini ‘torna’ in Italia: ha firmato con Sky Sport

Come annunciato da ‘Sky Sport’, Giorgio Chiellini entrerà ufficialmente a far parte della squadra dei talent dalla nuova stagione. L’ex difensore della Juventus ha firmato un accordo con la nota emittente televisiva, come spiegato in occasione della presentazione del palinsesto della nuova annata sportiva.

Non è ancora chiaro quello che sarà il ruolo di Chiellini e quale sarà la sua partecipazione all’interno delle trasmissioni quotidiane, ma – per via degli impegni professionali che lo vedranno impegnato a Los Angeles sino al termine della stagione 2023 – con molta probabilità la sua presenza verrà mediata da un collegamento video, come già avviene nel caso di Alessandro Del Piero.

Sarà dunque l’opportunità di vedere Giorgio Chiellini con una veste diversa, lontano dalle battaglie che lo hanno visto per anni protagonista sui campi da calcio.