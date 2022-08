Tutto fatto con la Juventus: la firma è UFFICIALE

Firma, accordo e ufficialità: altri quattro anni di Juventus. Ecco il comunicato ufficiale del club presieduto da Andrea Agnelli

Molto stimato da Allegri, il centrocampista ha firmato con la Juventus. Dunque proseguirà la sua avventura in bianconero, anche se non è escluso un prestito altrove.

Parliamo di Nicolò Fagioli, giovane e talentuoso centrocampista bianconero che ha ufficialmente prolungato il suo contratto con la società presieduta da Andrea Agnelli. Il nuovo accordo, come recita la nota ufficiale de ‘La Vecchia Signora’, scade a giugno 2026.

“Ora è ufficiale. Nicolò Fagioli ha rinnovato il contratto che lo legherà alla Juventus per i prossimi quattro anni, fino al 2026. Una grande soddisfazione per lui, rientrato a fine giugno dal prestito alla Cremonese e noi vogliamo partire proprio da quest’ultima parentesi che lo ha visto protagonista per tutta la stagione 2021/2022, un’annata nella quale ha recitato, appunto, un ruolo importante nel cammino della formazione lombarda.

Nicolò ha contribuito, infatti, al salto della Cremonese in Serie A con gol, assist e prestazioni di alto livello. È andato in doppia cifra segnando 3 reti e fornendo 7 assist in 33 presenze. Numeri importanti, resi ancora più dolci dall’epilogo finale: promozione nella massima serie al termine di una cavalcata straordinaria”, conclude il comunicato della Juve.

Da Paredes a Depay: le ultime di calciomercato sulla Juventus

Il rinnovo di Fagioli si inserisce in un mercato Juventus in questi giorni tornato frenetico. Chiuso Kostic, ora il club bianconero è concentrato sul centrocampo con l’uscita di Rabiot, destinazione Manchester United, e quella di Arthur anche se la pista Valencia si è un po’ raffreddata per quanto riguarda il brasiliano. In entrata l’obiettivo principale rimane Paredes, per il quale andrà trovata una quadra col Paris Saint-Germain. La dirigenza juventina non vuole spendere oltre i 15 milioni di euro per l’argentino ex Roma. In verità la Juve si sta muovendo pure fronte attacco, per consegnare ad Allegri un vice Vlahovic all’altezza. Il nome ‘caldo’ è quello di Depay, come risulta a Calciomercato.it sono due le strade per arrivare all’olandese: risoluzione o pagare un piccolo indennizzo al Barcellona.