Calciomercato, UFFICIALE: “Ho visto il contratto della Juventus”

La Juventus ha avanzato una proposta per l’acquisto di un importante giocatore in ambito di calciomercato: vicepresidente allo scoperto

Lavori in corso. La rosa della Juventus, a cinque giorni dall’esordio in Serie A contro Alessio Dionisi e il suo Sassuolo – fresco di eliminazione in Coppa Italia -, necessita di alcuni interventi per essere completata. In particolare, nelle ultime ore la dirigenza bianconera si sta concentrando sul reparto offensivo e potrebbe mettere a segno un doppio colpo nel giro di poco tempo.

La priorità nella testa di Massimiliano Allegri era l’esterno: come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, ‘La Vecchia Signora’ aveva messo in atto un’accelerata per l’acquisto di Kostic e si registrava un aumento sempre più significativo della fiducia da parte del club di Exor. Poi sono state sciolte anche le ultime riserve: l’attaccante serbo vestirà i colori bianconeri – manca soltanto l’ufficialità -, con l’affare che si è concluso sulla base di 17 milioni di euro totali (bonus compresi). Sistemata questa pratica, il prossimo step è occupare la casella del vice Dusan Vlahovic, poiché Kean non è più parte integrante del progetto torinese. Tenendo conto della quasi impossibilità di riprendere Morata e del netto vantaggio del Napoli nella corsa a Raspadori, il nome caldo ad oggi è Memphis Depay del Barcellona.

Calciomercato Juventus, retroscena su Mertens

L’olandese è ai margini, specialmente dopo il colpo Lewandowski. Presumibilmente gli sarà concesso pochissimo spazio nei mesi a venire, dunque i blaugrana spingono al fine di cederlo. Gli spagnolo vorrebbero far partire il calciatore – che presenta un contratto in scadenza giugno 2023 – nella sessione di trasferimenti in corso. Su Calciomercato.it, inoltre, vi abbiamo anticipato che la società catalana è perfino disposta a lasciar andare a parametro zero Depay, dettaglio che indubbiamente può favorire la trattativa.

Insomma, adesso la Juventus si concentra a pieno sull’ex Lione, ma nei giorni scorsi aveva fatto anche un concreto tentativo per assicurarsi le prestazioni di Dries Mertens, il quale era rimasto libero dopo aver terminato il contratto con il Napoli. Erden Timur – vicepresidente del Galatasaray, nuovo club del belga – ha confermato la proposta avanzata da ‘La Vecchia Signora’, svelando anche la cifra: “La Juventus gli ha offerto un contratto del valore di 5 milioni di euro – ha dichiarato Timur ai canali ufficiali del Galatasaray -, l’ho visto con i miei occhi. Mertens voleva chiudere la carriera con i bianconeri a causa della rivalità con il Napoli, perciò ha deciso di rifiutare la loro offerta e venire da noi“.