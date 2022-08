TV PLAY | Speciale Mercato e Serie A: SEGUI la DIRETTA!

Nuovo appuntamento su TV PLAY per lo Speciale dedicato al Mercato e alla Serie A: tutto in diretta dalle 17 alle 20 sul nostro canale Twitch

Anche oggi saremo in DIRETTA sul nostro canale Twitch: il mercato impazza in Serie A, con Kostic ad un passo dalla Juventus, che sta riflettendo anche su Depay. Non mancheranno tutti gli aggiornamenti di mercato, comprese le ultime sul futuro di Mertens, di Juve, Milan, Inter, Roma, Napoli e Lazio.

Conducono Marco Giordano e Riccardo Meloni, affiancati dalla redazione di Calciomercato.it e, come ogni giorno, da tanti ospiti.